Mansory est très amoureux de Mercedes. Pour sa nouvelle réalisation, le préparateur s'est intéressé au Mercedes-Maybach GLS, qui comme vous pouvez le voir à travers les photos ci-dessous, a reçu quelques changements pour le moins très discutables. Le SUV allemand a aussi bénéficié d'une augmentation de la puissance, grâce à deux nouveaux turbos et à la modification de la ligne d'échappement.

Au total, ce Mercedes-Maybach GLS voit sa puissance atteindre 820 ch et 980 Nm de couple ! C'est énorme pour un SUV de luxe, d'autant plus qu'il est désormais capable d'atteindre une vitesse de pointe de 300 km/h. Il peut aussi accélérer de l'arrêt complet jusqu'à 100 km/h en 4,4 secondes, ce qui n'est pas mal pour un engin de ce gabarit et avec un poids d'éléphant.

Comme évoqué en début d'article, ce GLS hors du commun bénéficie de quelques changements esthétiques. Tous les ajouts apportés par Mansory sont en carbone, et cela commence par le bouclier avant qui porte désormais une lame et une "moustache" en carbone. Il bénéficie également de jupes latérales en carbone et visibles de chaque côté. Dans la partie arrière, le bouclier est également différent du modèle de série. Une fois de plus, toute la partie basse est en carbone.

En plus des jantes de 24", Mansory ajoute des coques de rétroviseurs en carbone. Les clients les plus audacieux pourront choisir en option d'ajouter un pare-buffle pour protéger l'avant et l'arrière de la voiture en cas de collision. Eh oui, en cas de choc, les boucliers sont les premiers exposés mais portent beaucoup de carbone. Et vous savez autant que nous qu'une pièce en carbone coûte très cher. Pas de bol, les pare-buffles ne sont pas autorisés en France.

Dans l'habitacle, outre un habillage en cuir et un volant en cuir et en carbone, Mansory est capable de réaliser tous les caprices de ses clients à condition bien sûr qu'ils y mettent le prix.