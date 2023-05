Bien que le Ferrari Purosangue, premier SUV de la marque, n'ait été présenté qu'en septembre dernier, Carlex Design a déjà eu le temps de le relooker. Le tuner propose dès à présent un pack intérieur et extérieur qui donne au véhicule une teinte bicolore.

Carlex a peint la partie supérieure du Purosangue en vert Racing Green, l'associant à une partie inférieure argentée, ce qui donne au SUV un look saisissant.

Le tuner a appliqué son thème bicolore dans l'ensemble de l'habitacle également. Cependant, Carlex a remplacé l'argent par du blanc, toujours associé à du vert. Cette couleur est présente sur les cartes de porte, le tableau de bord et les inserts de siège, tandis que le blanc orne les dossiers et la console centrale.

La touche finale, ce sont les jantes Carlex Design de 23 pouces, avec des accents verts, et le logo du tuner sur la carrosserie et les appuis-tête.

Le groupe propulseur reste inchangé mais cela ne devrait pas poser de problème. Le Purosangue est équipé d'un moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres développant 715 ch pour 716 Nm de couple. Le constructeur italien affirme que le Purosangue peut passer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et atteindre une vitesse de pointe supérieure à 300 km/h. Sa boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports transmet la puissance aux quatre roues, mais le système traction se désengage en fonction du rapport et de la vitesse.

Le premier SUV de Ferrari peut sembler être un faux pas pour l'emblématique marque de voitures de sport, mais la demande a été forte depuis ses débuts. Ferrari a révélé au début du mois avoir reçu suffisamment de commandes pour le Purosangue pour être occupé jusqu'en 2025. Le Cheval cabré a également rouvert son carnet de commandes après l'avoir fermé en raison de cette forte demande.

Puisque les préparateurs et les spécialistes commencent à bricoler, nous nous attendons à voir plus de kits pour le Purosangue apparaître dans les mois et les années à venir. Carlex propose une conversion complète au prix de 61'500 euros. Toutefois, les clients peuvent opter séparément pour les packs extérieur, intérieur et jantes, qui coûtent respectivement 16'500 €, 36'000 € et 12'000 €.