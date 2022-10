Le Suzuki Jimny a toujours été et restera probablement toujours un bon tout-terrain- dans toutes ses formes passées et futures. Nous savons pertinemment que le constructeur japonais travaille sur une version cinq portes de son SUV non américain, mais nous n'avons pas entendu parler d'une variante à toit ouvert sortant de l'usine. Heureusement, il y a enfin quelqu'un qui a construit un vrai Jimny décapotable. Dommage qu'il vienne de Chine et non des États-Unis.

Bien sûr, le Jimny n'est pas vendu aux États-Unis et il y a très peu d'espoir que cela change à l'avenir. Cependant, la société chinoise de tuning YiChe Garage a fabriqué un Jimny à toit ouvert. Les préparateurs ont modifié le tout-terrain pour qu'il ressemble à un modèle de la société Wey et de sa famille Tank.

Galerie: Suzuki Jimny Cabriolet

8 Photos

Si c'est la première fois que vous entendez parler de Wey, il s'agit d'un constructeur automobile chinois qui a fait les gros titres l'année dernière avec son modèle Tank 300 dont le design est influencé par le Ford Bronco, le Mercedes-Benz Classe G et même le Jeep Wrangler. Ce que vous voyez dans la vidéo en haut de cette page et dans la galerie ci-dessus - partagée avec Motor1.com en exclusivité - est une tentative de Tank 100 plus petit qui n'existe pas officiellement.

Ce Tank 100 a deux portes et un design qui tente de refléter celui du Tank 300. Le point culminant du style doit être les phares à LED à l'avant avec leurs feux de jour au centre et les feux antibrouillards intégrés dans le pare-chocs. Le badge Tank a cependant été remplacé par le logo original de la société de tuning pour éviter les problèmes de copyright. Nos amis et collègues de Wheelsboy nous ont également dit que le nom de la marque Conscience est apparemment une blague basée sur un jeu de mots chinois.

Nous avons oublié de mentionner que le Jimny n'est pas officiellement disponible en Chine. L'équipe qui a créé ce projet a dû en importer un et dépenser environ 60 000 $ pour réaliser cette mission. Un autre billet de 60 000 $ a été dépensé pour les modifications, ce qui en fait l'un des Jimny les plus chers que nous ayons vus. Il est probablement plus cher encore que le sosie du Brabus G63.