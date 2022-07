Le lancement du très attendu Suzuki Jimny 5 portes approche. Le petit tout-terrain en version allongée, aujourd'hui unique en son genre sur le marché, devrait faire ses débuts officiels en cette année 2022.

Après l'avoir surpris à plusieurs reprises, alors que les ingénieurs à bord effectuaient les derniers tests avant le début officiel de la production, nous avons eu envie d'enlever, numériquement, les camouflages et de vous proposer cette illustration exclusive.

Long et unique

Le nouveau Suzuki Jimny cinq portes devrait être, en résumé, une version à empattement long du Jimny classique que nous connaissons depuis quelques années déjà. L'introduction de cette version avec le plus grand coffre dans la gamme ne devrait pas pour autant entraîner de restylage en milieu de carrière, le style extérieur global devrait rester assez fidèle aux lignes actuelles.

Ce qui devrait changer, c'est le profil. L'ajout des deux portes arrière, qui conserveront une forme plutôt carrée, introduira également une troisième fenêtre latérale dans la ligne générale, une custode juste avant le coffre.

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'allongement de l'empattement devrait permettre de gagner de l'espace dans le compartiment à bagages, qui restera toutefois de taille assez réduite par rapport à la moyenne, afin de favoriser l'espace pour les jambes des passagers arrière.

Mécanique classique

Au niveau mécanique, le principal changement devrait concerner la longueur de l'essieu moteur qui, en raison de l'augmentation de l'empattement, devrait varier sa longueur d'environ 30 cm, selon des rumeurs provenant de proches de l'entreprise, mais non officielles et non confirmées.

En parlant de moteurs, le Jimny cinq portes devrait introduire sur le marché le nouveau moteur tout-terrain électrifié (et peut-être turbocompressé) tant attendu. On ne sait pas encore si la version Pro (commerciale) sera équipée du 1.5 normal, actuel, d'un peu plus de 100 ch. Ce qui est certain, en revanche, c'est que tous les modèles Jimny conserveront la configuration mécanique générale des véritables tout-terrains.

Il faudra patienter quelques mois de plus pour voir le Jimny cinq portes. Les prix par rapport à une version trois portes correspondante devraient être supérieurs d'environ 2000 euros. Mais cette information n'est pas encore confirmée.