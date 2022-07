Le Suzuki Jimny est sur le point de s'agrandir et de recevoir une paire de portes supplémentaires. Ces photos montrent l'un d'entre eux lors d'un test en Europe. L'équipe de développement n'est pas très contente de voir les photographes prendre des clichés, car l'un des ingénieurs fait un doigt d'honneur sur une photo.

Esthétiquement, le Jimny cinq portes semble identique à la version existante, à l'exception de la carrosserie allongée et des portes supplémentaires. Le photographe espion estime que l'empattement est environ 300 millimètres plus long que le modèle actuel. La largeur et la hauteur semblent inchangées.

Une autre remarque intéressante du photographe est que ce véhicule semble rouler sans produire aucun bruit de moteur. Cela suggère que le Jimny est équipé d'un groupe motopropulseur hybride. Il n'est pas clair si le moteur à essence atmosphérique de 1,5 litre existant, développant 100 chevaux, serait toujours disponible ou si ce système potentiellement assisté électriquement le remplacerait complètement.

Le passage au moteur turbocompressé et mild-hybrid permettrait au Jimny de réduire ses émissions. Cela pourrait rectifier le problème actuel, car le jimny ne peut être vendu en Europe que comme un utilitaire à deux places.

Selon une rumeur provenant du Japon en 2021, Suzuki prévoit d'appeler ce modèle le Jimny Long. Le même rapport affirme que cette version utilise un moteur hybride léger turbocompressé, ce qui correspond à ce qu'affirme le photographe. Au moins pour les modèles JDM, le prix de la version cinq portes serait d'environ 300 000 yens (2160 € au taux de change actuel) de plus qu'une trois portes.

L'autre affirmation de ce rapport japonais est encore plus mystérieuse. Elle prétendait que Suzuki travaillait sur une version robuste du Jimny Long qui mettrait l'accent sur les capacités tout-terrain. Cependant, nous n'avons pas vu d'indication sur l'existence de ce modèle. Le Jimny Long devrait faire ses débuts avant la fin de l'année. Attendez-vous à ce qu'il soit commercialisé en Europe en 2023.