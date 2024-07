Entre 2025 et 2027, BMW présentera six modèles basés sur la nouvelle plateforme Neue Klasse. Nous savons déjà que l'architecture donnera naissance au successeur de la Série 3 et à un nouveau X3, alors qu'il n'y a pas encore d'informations précises sur le reste de la gamme.

Il n'est cependant pas exclu que l'entreprise travaille sur une pure supercar, sorte d'héritière de la i8, mais entièrement électrique. Un modèle qui pourrait ressembler à celui reconstitué dans notre rendu.

Le contexte

Selon nos espions, les essais ont commencé il y a quelques semaines en Allemagne sur un prototype à la forme très étrange. Il s'agirait d'un coupé élancé avec une posture surélevée et une série d'éléments esthétiques déjà vus sur les premiers modèles basés sur la Neue Klasse.

Ce mulet n'a pas encore de nom, mais son design semble reprendre les formes du Vision M Next Concept présenté en 2019, qui se voulait un hommage à l'inoubliable M1. Dans le même temps, l'allure surélevée semble s'inspirer du X Coupe Concept de 2001, qui était basé sur le Z4 de l'époque.

Sans compromis

Les caractéristiques de ce coupé Neue Klasse restent à découvrir. Selon toute vraisemblance, il s'agit d'une supercar électrique, peut-être équipée de quatre moteurs, un pour chaque roue.

BMW Vision M Next Concept

Elle pourrait être la première M créée sur la nouvelle architecture et exploiter ainsi tout le potentiel de la plateforme elle-même. À cet égard, on parle depuis des années d'une BMW de 1 360 ch, même si, parmi les principales caractéristiques de ces nouveaux modèles, il y aura aussi une plus grande efficacité et une meilleure densité énergétique que les batteries utilisées sur les voitures actuelles du groupe.

BMW Neue Klasse Coupé, le rendu de Motor1.com

Il faudra attendre les prochains mois pour en savoir plus, tandis que les débuts pourraient probablement avoir lieu vers 2027, date à laquelle les modèles les plus importants (en termes de ventes, entre autres) créés sur la Neue Klasse auront déjà été commercialisés.