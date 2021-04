Au début des années 2000, quand Rolls-Royce passe sous le giron du groupe BMW, certains craignaient une perte d'identité de la firme britannique. Pourtant, deux décennies plus tard, force est de constater que les Rolls-Royce ne sont pas des BMW plus opulentes, bien qu'elles partagent quelques éléments techniques avec les modèles bavarois les plus haut de gamme.

En réalité, la filiation entre les deux constructeurs se voit le plus souvent davantage du côté de chez BMW, notamment lorsque la marque allemande dévoile des séries spéciales très haut de gamme. C'est le cas pour cette BMW Série 7 présentée à l'occasion du Salon de Shanghai 2021, et qui se pare d'une teinte bi-ton qui n'est pas sans rappeler la livrée de certaines Rolls-Royce.

Dans le détail, il s'agit d'une teinte "Cashmere Silver" métallisée sur la moitié supérieure et d'un "Aventurine Red" métallisé sur la partie inférieure. Cette configuration donne un certain cachet à une berline que nous avons plutôt l'habitude de voir en noir ou en gris sur nos routes. Le marché chinois étant particulièrement friand des configurations un peu plus audacieuses et ostentatoires, cette BMW Série 7 un peu spéciale ne sera pas proposée ailleurs qu'en Chine.

Vaisseau amiral oblige, cette série spéciale repose sur une M760Li xDrive, en d'autres termes, la fabuleuse version équipée d'un non moins fabuleux moteur V12 6,6 litres bi-turbo développant la bagatelle de 610 chevaux et 800 Nm de couple. De quoi lui permettre d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de 4,0 secondes, une donnée plutôt intéressante pour une limousine de plus de deux tonnes. Au total, 25 exemplaires de cette BMW Série 7 "Two-Tone" seront commercialisés dans l'Empire du Milieu.