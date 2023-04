On lit différents chiffres concernant le nombre d’exemplaires produits de la Ferrari FXX : tantôt 30 exemplaires, tantôt 38… Une certitude : cette auto radicale a été fabriquée dans un nombre extrêmement limité, et 29 modèles sont partis dans les garages de clients très exclusivement sélectionnés par Maranello. Le châssis numéro 30 a été offert au septuple champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher, grande figure de l’Histoire sportive de Ferrari, lorsque l’Allemand s'est retiré une première fois de la Formule 1, à la fin de la saison 2006.

Bien que basée sur l'Enzo, la FXX est différente à bien des égards. Le moteur V12 de 6,3 litres a une cylindrée supérieure à celle du moteur standard de l’hypercar routier, qui est de 5998 cm3. La boîte de vitesses a subi des modifications de type F1 et les freins bénéficient de plaquettes améliorées. Toutes les voitures sont entretenues par l'usine Ferrari de Maranello et ne peuvent être utilisées que lors de journées de roulage sur circuit, en présence du personnel Ferrari ; elles sont aussi très régulièrement rassemblées et les propriétaires ont une grande flexibilité à observer quant à la mise à disposition de leurs véhicules pour des évènements promotionnels organisée par Ferrari impliquant ces machines dont le son est exceptionnel.

La FXX bénéficie d'une télémétrie avancée et d'un suivi des données qui permettent aux propriétaires pilotes d'améliorer leurs performances personnelles sur piste tout en fournissant à Ferrari des données précieuses pour améliorer son programme de voitures de route. Cette exclusivité pour les clients-testeurs donne également une idée des performances attendues envers ceux-ci par Ferrari lorsqu’ils se trouvent au volant : ce n’est pas n’importe qui que l’on retrouve dans une FXX et Ferrari ne s’était pas contenté de faire plaisir à ses plus riches acheteurs pour déterminer qui bénéficierait de l’un des modèles.

Comme on l’a dit, la Ferrari FXX a comme pedigree bien particulier de ne pas être une immatriculée pour la route. Très rares sont les autos qui n’ont finalement pas pris part aux rassemblements de compétition Ferrari tels que le Ferrari Challenge ou les Ferrari Mundiali et ayant été épargnés par la rudesse de la piste. Un modèle très ménagé par les circuits a été vendu par la maison Artcurial en 2018, pour la somme de 2'674’400 €, à l’occasion d’une vente organisée sur le salon Rétromobile.

