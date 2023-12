Vous venez de perdre le contrôle de votre Ferrari LaFerrari ? Et il ne s'agit pas d'un simple accrochage, mais d'un sérieux choc qui a endommagé la monocoque en fibre de carbone ? Sachez que si elle ne peut pas être réparée, elle doit être remplacée.

Selon Scuderia Car Parts, il est possible d'acheter une nouvelle monocoque à Ferrari... pour environ 1 million d'euros.

Le prix d'origine de la LaFerrari était d'environ 1,2 million d'euros, ce qui signifie que le remplacement de la monocoque représente à peu près les trois quarts du prix de base de la voiture. Cependant, la supercar a pris énormément de valeur depuis sa sortie. DuPont Registry en propose actuellement deux à la vente : l'une pour 3 711 200 € et l'autre pour 3 966 000 €.

Si vous avez infligé suffisamment de dégâts à votre LaFerrari pour avoir besoin d'une nouvelle monocoque, il y a probablement d'autres pièces à remplacer. Un morceau de toit vous coûtera 130 434 €, et la coque arrière 26 000 €. À 11 200 dollars, le montant du châssis avant semble abordable, mais il nécessite également 14 vis en titane, qui coûtent chacune 65 euros.

À l'origine, Ferrari avait prévu de construire 499 exemplaires du coupé LaFerrari entre 2013 et 2016. Elle a été présentée pour la première fois lors du salon de Genève en mars 2013. Elle fut également appelée la F70 et pèse aux alentours de 1 370 kg.

La 500e voiture a été fabriquée à des fins caritatives pour venir en aide aux victimes d'un tremblement de terre en Italie qui s’est déroulé le 24 aout 2016. La vente du véhicule a rapporté la somme impressionnante de 6,5 millions d’euros.

Si vous préférez remplacer votre LaFerrari plutôt que de payer pour la faire reconstruire, bonne nouvelle : Une remplaçante se profile à l'horizon. Les véhicules de développement (ci-dessus) ont un look agressif avec un nez bas et un énorme aileron arrière. Des autocollants sur la carrosserie indiquent qu'elle est équipée d'un groupe motopropulseur hybride, et des rumeurs suggèrent qu'il s'agit d'un moteur V6.

La présentation aurait lieu en 2024, et Ferrari produirait 599 coupés, 199 cabriolets et 30 variantes XX.

