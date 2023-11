Une nouvelle série de photos met en lumière la plus précieuse des voitures du cheval cabré dans les rues d'Allemagne. Au fil des ans, nous avons appris qu'il est préférable de ne pas juger l'apparence d'une voiture lorsqu'elle porte encore un camouflage. Pourquoi ? Parce que les prototypes ne sont équipés de toutes les pièces définitives qu'à l'approche de la fin de la phase de test. C'est le cas ici, puisque la remplaçante de la LaFerrari a quelques composants provisoires, dont les feux arrière quadruples de la SF90.

Le camouflage et le ruban adhésif ne parviennent pas à dissimuler l'ensemble aérodynamique de l'hypercar, avec un aileron arrière géant destiné à maintenir la prochaine Ferrari collée à la route. Les prises d'air sont massives à l'avant et à l'arrière, sans oublier les généreuses prises d'air latérales qui améliorent la circulation de l'air. Bien qu'aucun badge ne soit visible sur ce prototype, l'inscription "Ferrari" est bien visible sur les étriers de frein des deux essieux.

Nouvelles photos de l'hypercar Ferrari

2 Photos

Les deux sorties d'échappement rondes qui dépassent du centre du pare-chocs arrière sont factices, puisque l'échappement proprement dit est dissimulé derrière le grillage. La caméra de recul placée au-dessus du troisième feu-stop ne restera probablement pas à cet endroit sur la voiture de série, car on peut imaginer que Ferrari l'intégrera mieux à la carrosserie. Le diffuseur arrière massif confère à l'hypercar une allure intimidante, tout comme le splitter avant massif fixé à un pare-chocs auquel il manquait les caches d'entrée d'air.

Des découpes dans le toit révèlent que le joyau de Maranello, dont le nom de code est "F250", aura des portes papillon. Nous nous demandons s'il y aura encore une lunette arrière, étant donné que toute la partie arrière est camouflée. Même s'il y en a une, nous pensons que la visibilité vers l'arrière sera fortement gênée par ce grand aileron. Cela ne devrait pas poser de problème puisque c'est à cela que servent les caméras, et Polestar en conviendra puisque ses nouveaux modèles 4 et 5 obligent également les conducteurs à se fier uniquement à la caméra après l'abandon de la vitre arrière.

Quid du V12 dans la prochaine Hypercar de Ferrari ?

À ce stade, vous vous demandez probablement à quoi servent ces autocollants. L'un d'eux semble indiquer que Bosch a testé certains équipements sur ce prototype, tandis que le triangle jaune avec un éclair noir suggère que la remplaçante de la LaFerrari sera une voiture hybride. Pour la première fois depuis l'époque de la F40, le fleuron de Ferrari devrait se passer du moteur V12.

Ferrari pourrait même réduire de moitié le nombre de cylindres en utilisant un V6 à la place. Cela peut sembler radical, mais n'oublions pas que la voiture de course d'endurance 499P possède également six cylindres. Le moteur de 3,0 litres monté en position centrale et doté d'une paire de turbocompresseurs trouve ses origines dans la 296 GTB et sa compagne de course GT3. On ne sait pas encore si le groupe motopropulseur aura des capacités de branchement, ou s'il s'agira d'une configuration hybride à recharge automatique comme celle de la LaFerrari.

Compte tenu du mode de fonctionnement de Ferrari, nous ne serions pas surpris si quelqu'un nous annonçait aujourd'hui que la totalité de la production avait déjà été vendue. La voiture devrait être dévoilée en 2024, avec 599 coupés et 199 cabriolets, suivis d'une variante XX plus racée, limitée à 30 exemplaires.