Que vous évoque le constructeur Hispano Suiza ? Bien que la marque espagnole ne soit pas le fabriquant automobile le plus connu de la planète, la firme fête tout de même ses 120 ans en 2024 et compte bien marquer l’évènement sous la direction de Miguel Suqué Mateu, l’arrière-petit-fils du fondateur et actuel président de Hispano Suiza Fábrica de Automóviles SA.

Le carbone sera roi !

Il y a quelques jours, la marque fondée en 1904 par Damián Mateu (en collaboration avec l’ingénieur suisse Marc Birkigt et Francisco Seix Zaya) a dévoilé les premières images de sa nouvelle hypercar, baptisé la "Carmen Sagrera", dans une vidéo teaser de seulement 12 secondes disponible sur Youtube. Ce nom est un hommage à la première usine de la marque construite en 1911 dans un quartier de Barcelone. Il s'agira du troisième modèle de la gamme d'hypercars 100 % électriques de l'entreprise et devrait être dévoilé mi-2024.

Qu’en sera-t-il sous le capot ?

Conçue par Francesc Arenas, la nouvelle hypercar de l'entreprise aura une partie arrière dominée par un grand aileron apparent en fibre de carbone. Cette évolution des Hispano Suiza Carmen (de 2019) et Hispano Suiza Carmen Boulogne (voir ci-dessous) plus puissante et encore plus exclusive (de 2020), a été dirigée par le CTO Juan Fernández et confère à ce modèle un look encore plus sportif, sans compromettre la philosophie "hyperlux", un concept inventé par Hispano Suiza lors du lancement de la Carmen en 2019 d’après le communiqué fourni par la marque.

Ce futur monstre sera propulsé par un double bloc électrique d’une puissance de 1019 chevaux et on sait aussi que la voiture obtiendra une nouvelle capacité de batterie de 103 kW, ce qui augmentera son autonomie globale, estimée à 400 km, bien que cela ne soit pas le but premier d’une hypecar. En tout cas, Hispano Suiza a déjà annoncé que son bolide passera de 0 à 100 km/h, depuis l’arrêt, en 3 secondes (dans la moyenne actuelle) et que sa vitesse maximale frisera avec les 250 km/h malgré un poids de 1 690 kilos, ce qui est tout de même un peu décevant. Rendez-vous en juin 2024 pour que la marque lève enfin le voile sur sa première voiture depuis quatre ans.