Vous vous souvenez de l'époque où les badges avaient une signification ? L'éphémère SL 73 AMG est apparue en 1999 et a fait honneur à son nom en proposant un moteur de 7,3 litres. Le roadster V12 de la série R129 était le produit le plus puissant d'Affalterbach à son lancement, offrant une puissance de plus de 500 chevaux (386 kilowatts) et un couple de 750 Nm.

En 2021, Mercedes dépoussière le légendaire nom "73" pour une nouvelle famille d'AMG. Le constructeur à l'étoile a pris les mesures juridiques nécessaires pour s'approprier du nom en février 2018 en déposant plusieurs modèles "73", dont au moins un fera ses débuts sur une voiture de série dans les mois à venir.

Galerie: Mercedes SL 73 AMG

26 Photos

Avec un "e" à la fin, les modèles 73e partageront tous un moteur V8 biturbo de 4,0 litres avec un moteur électrique qui serait emprunté au crossover EQC. Le moteur électrique aurait une puissance de 201 chevaux (150 kW) et un couple instantané de 363 Nm.

Combinées au moteur huit cylindres conventionnel, les Mercedes-AMG 73e libéreront "des niveaux de puissance et de couple jamais atteints auparavant." En fait, nous entendons dire que les voitures vont "au moins égaler" les 805 chevaux délivrés par l'AMG GT Concept présenté au Salon de l'automobile de Genève en 2017. Le couple devrait être suffisant pour déplacer des montagnes, le magazine britannique Autocar affirmant que les AMG électrifiées développeront un énorme couple de 1003 Nm.

Galerie: Photos espion Mercedes-AMG GT 73 e

12 Photos

La GT73e devrait être la première à briser la glace et à offrir des accélérations à couper le souffle en atteignant 100 km/h en moins de trois secondes. La rivale à la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid sera suivie d'une AMG S73e basée sur la dernière Classe S et d'une AMG SL73e.

Le rapport poursuit en précisant que cette nouvelle race disposera d'un mode électrique. On croit qu'une configuration hybride rechargeable similaire sera installée dans la nouvelle C63e, mais avec un plus petit moteur quatre cylindres de 2,0 litres au lieu du V8, pour une puissance totale qui devrait dépasser les 500 chevaux.

Enfin, il convient de mentionner que les noms "G73" et "GLS 73" figuraient également parmi les marques déposées par Mercedes il y a trois ans, mais on ne sait pas encore si le tout-terrain et le SUV de luxe seront équipés du groupe motopropulseur hybride de 805 chevaux. Pour l'instant, il semble que seuls les GT73e, S73e et SL73e soient prévus. Ce trio représentera les AMG les plus puissantes jamais fabriquées, en dehors de l'hypercar One.