Voici la nouvelle idée farfelue d’un nouveau collectif fondé dans le département de la Sarthe. Interdire purement et simplement les 24 Heures du Mans en 2023. Dénommé “Stop 24 H” pour “Suppression de Toutes les Oppressions Polluantes”, le collectif a été créé par des résidents du Mans. Il se réunira ce mercredi 9 novembre place des comptes du Maine, à la Maison des citoyens au Mans.

Évidemment, l’idée d’interdire la plus grande course automobile du monde a une visée climatique. Interrogé par nos confrères d’actu Le Mans, le collectif déclare :

“Faire tourner des voitures à toute vitesse pendant 24 heures alors qu’on doit faire attention à notre consommation, à notre émission de gaz CO2, c’est une des choses les plus évidentes à arrêter. On sait bien que les 24 Heures, c’est un mythe, économique, et ancré dans nos esprits. Nous voulons lutter contre les compétitions motorisées en Sarthe, qui participent à l’extinction de masse du vivant et au dérèglement climatique.”