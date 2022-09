C’est une annonce qui avait fait grand bruit dans le monde du sport automobile, l’arrivée d’une toute nouvelle voiture de course signée Lamborghini en catégorie LMDh. La refonte du monde de l’endurance avait donné naissance en 2021, à deux nouvelles règlementations, Hypercar (LMH) et LMDh mais nous y reviendrons plus tard.

Aujourd’hui, nous en savons un peu plus concernant les spécifications techniques de son nouveau projet LMDh.

Une vraie bête de course :

La voiture sera équipée d’un moteur thermique V8 et d’un système d’hybridation pour une puissance cumulée de 681 ch. Elle sera capable d’atteindre 340 km/h en vitesse de pointe pour un poids à vide de 1030 kg. Côté dimension, à la vue de ce qui est annoncé, elle sera grande cette Lamborghini. Deux mètres de large pour plus de cinq mètres de long.

La catégorie Hypercar et LMDh, c’est quoi ?

Cette catégorie est divisée en deux groupes, les LMH pour Le Mans Hypercar et LMDh pour Le Mans Daytona Hybrid. Les deux catégories imposent des règles communes à toutes les équipes, les voitures seront obligatoirement montées en pneu Michelin, avoir un poids supérieur à 1030 kg et avoir une puissance de moins de 500 kW.

Quelques différences existent néanmoins. En LMH, la conception du châssis est libre pour les équipes. En revanche pour celles qui veulent rouler en LMDh donc rouler en IMSA à Daytona, elles devront, pour le châssis, se fournir chez Dallara, Multimatic, Ligier ou Oreca.

Autre différence, en LMDh, le système d’hybridation devra être obligatoirement sur l’essieu arrière alors que pour la catégorie LMH, le choix est libre. Pour ceux qui comptent regarder les 24 Heures du Mans rassurez-vous, toutes les marques citées plus haut seront bien présentes dans la Sarthe.

Cependant, mauvaise nouvelle pour le championnat d’endurance américain qui ne verra pas courir les cinq marques suivantes : Toyota, Glickenhaus, Peugeot, Ferrari et Vanwall.

Lamborghini a donc annoncé son arrivée dans la catégorie LMDh, et va pouvoir ainsi courir dans le championnat d’endurance américain. Pour ce faire la marque italienne à du obligatoirement s’associer avec un prestataire extérieur pour son châssis. Cocorico ! C’est bien l’entreprise française Ligier qui a été sélectionnée par la marque au taureau.

Une chose est sûre, nous avons hâte de suivre les 24 heures du Mans 2024 pour voir Toyota, Glickenhaus, Peugeot, Alpine, Lamborghini, Porsche, BMW, Cadillac, Ferrari, Acura et Vanwall se battre sur la piste.