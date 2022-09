La Toyota GR Corolla s'est taillé une place dans le segment des voitures de sport. Le modèle de base arrivera plus tard cette année, mais la nouvelle d'aujourd'hui concerne la GR Corolla Morizo Edition. Cette édition a été dévoilée en juin, quelques mois après le lancement de la GR Corolla standard, augmentant le couple de la voiture et réduisant son poids à vide.

Une nouvelle vidéo YouTube de Larry Chen capture la note d'échappement féroce de la bicorps pendant quelques tours à chaud au Utah Motorsport Campus. La vidéo se focalise essentiellement sur la sonorité du moteur, capturant la note d'échappement tonitruante de la voiture et le gémissement du turbocompresseur alors qu'elle s'élance sur la piste de course. Toyota a utilisé la Corolla GR Circuit Edition comme point de départ pour la Morizo.

Galerie: Toyota GR Corolla "Morizo Edition"

19 Photos

La voiture est propulsée par le même moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,6 litre G16E-GTS qui équipe la GR Corolla normale. Cependant, Toyota a apporté quelques modifications, comme l'augmentation du couple à 400 Newton-mètres contre 370 Nm.

Il développe toujours la même puissance de 300 chevaux que la GR ordinaire, et le moteur est associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports, ce qui permet de propulser les quatre roues. La boîte de vitesses est plus courte, ce qui réduit la vitesse de pointe tout en permettant une accélération plus rapide. Bien que la mise au point révisée ait augmenté le couple de la voiture, elle a également réduit la bande de puissance du couple maximal de 3 000 à 5 000 tr/min à 3 250 à 4 600 tr/min.

Toyota a également mis la Corolla Edition Morizo au régime, en supprimant les sièges arrière, le haut-parleur arrière, les lève-vitres arrière, ainsi que le moteur et le balai d'essuie-glace arrière. Le poids de la voiture est estimé à 1 445 kg, ce qui est inférieur à celui de la Corolla GR Circuit Edition qui pèse 1 493 kg, et elle a également subi quelques modifications stylistiques. Elle a un aileron plus petit et des conduits de refroidissement fonctionnels supplémentaires pour les freins avant.

Toyota prévoit de produire seulement 200 exemplaires de la GR Corolla Morizo Edition pour l'année modèle 2023. Alors que la GR Corolla commencera à 36 995 $ aux USA, l'édition Morizo sera beaucoup plus chère, à partir de 50 995 $.

Pour rappel, cette sportive n'est pas disponible en Europe, cela est bien dommage.