La Scuderia Cameron Glickenhaus n'est pas du genre à précipiter le développement de ses véhicules et procède plutôt étape par étape. Prenez le buggy tout-terrain de la société, par exemple, qui a été annoncé pour la première fois en mars 2020, puis fortement mis à jour environ un an plus tard.

Désormais, encore 12 mois plus tard, voici enfin l'annonce officielle venant du fabricant concernant le prix de départ du modèle, ce qui signifie très probablement que la production est sur le point de commencer.

Glickenhaus a publié un message sur sa page Facebook pour annoncer au monde que le buggy 008 Baja commence à 100 000 $ (95 000 € au taux de change actuel) avant toute option. L'entreprise commencera bientôt à accepter des dépôts de 1000 $ pour réserver son véhicule lorsque la production commencera plus tard cette année. Nous ne connaissons pas les plans exacts de Glickenhaus, mais l'entreprise promet que "beaucoup plus d'informations et de photos récentes" seront bientôt disponibles. De plus, Glickenhaus est fier d'annoncer qu'il participera à la course Baja 1000 de cette année avec une 008 Baja.

Cette nouvelle annonce semble très excitante et nous sommes impatients de voir plus de photos du buggy, mais quelque chose nous laisse un peu perplexe. Une image du bolide accompagne l'annonce sur Facebook et il s'agit du même rendu que celui que nous avons vu pour la première fois il y a environ deux ans. Cette version du buggy diffère de celle présentée en 2021 et l'on se demande si le 008 Baja a en fait deux variantes - une légale pour la route et une pour les courses.

Un autre mystère entoure le 008 Baja : ce qui se cache sous le capot. Glickenhaus n'a pas communiqué de détails techniques spécifiques - nous espérons que cela se produira lors de la prochaine annonce officielle - mais nous pouvons dire, d'après les photos, que le véhicule possède un siège conducteur central et une garde au sol largement surélevée.

D'énormes pneus tout-terrain, des feux LED supplémentaires sur la face avant et une articulation massive de la suspension devraient aider ce buggy à devenir l'un des véhicules tout-terrain les plus performants du marché. Avec un prix de départ de 100 000 dollars, il n'est pas donné, cependant.