Voici une vente peu commune, puisqu'il s'agit d'un lot absolument extraordinaire, avec trois Aston Martin DB5 Vantage dans un état concours. Ces modèles sont mis en vente par le spécialiste britannique des modèles historiques Aston Martin, à savoir Nicholas Mee & Co, qui a même réussi à intégrer dans ce lot une rarissime version Shooting Brake, qui devrait évidemment faire des émules.

Pour la petite histoire, cet exemplaire avait originellement été produit uniquement pour David Brown, le président d’Aston Martin à l'époque, qui cherchait alors une voiture capable de transporter son matériel de polo. Et visiblement, David Brown ne fut pas le seul à tomber amoureux de cette variante à coffre, puisque onze richissimes clients ont passé commande pour cette version Shooting Brake de la DB5.

Avec tout ça, le Shooting Brake éclipserait presque les deux autres modèles, qui sont pourtant eux aussi exceptionnels à plus d'un titre. L'Aston Martin DB5 cabriolet inclue dans cette vente a été produite à seulement 123 exemplaires. Ce modèle a été acheté par le célèbre couturier Ralph Lauren, avant de passer encore les mains du comédien Peter Sellers ou encore de l'ancien mannequin et désormais femme d'affaires, Elle Macpherson. Et pour parfaire ce lot, quoi de mieux qu'une DB5 coupé, le symbole universel d'Aston Martin et de James Bond.

Au total, il aura fallu près de 12 ans à l’organisateur de cette vente pour parvenir à réunir ces trois modèles. Il a évidemment fallu passer par la case restauration pour certains modèles afin qu'ils puissent être vendus dans un état absolument irréprochable. Chacune des voitures sera remise avec leurs carnets historiques, des certificats, des dossiers d'entretien et des documents de propriété et de restauration.

Pour ces trois exemplaires, qui renferment un six cylindres en ligne de 4,0 litres de cylindrée produisant 318 chevaux, le prix demandé est de quatre millions de livres, soit environ 4,6 millions d'euros.