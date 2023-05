Hyundai envisage de quitter complètement la Russie si le gouvernement local approuve un accord entre le constructeur automobile sud-coréen et une entreprise kazakhe. Rien n'est encore officiel, mais les médias coréens ont rapporté au début du mois que les négociations entre Hyundai et l'investisseur kazakh en étaient au stade final. Avant que tout ne devienne officiel, l'accord doit toutefois être approuvé par les autorités russes.

Hyundai a suspendu ses activités dans le pays l'année dernière, peu après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Il y a environ un an, l'entreprise a déclaré qu'elle examinait diverses options pour ses activités en Russie, mais rien n'a été officialisé depuis. Dans une nouvelle déclaration envoyée par courriel à Reuters, Hyundai a déclaré que le processus se poursuivait et qu'aucune décision n'avait été prise jusqu'à présent.

"Il est vrai que des discussions sont en cours concernant la vente, mais rien n'a été décidé", a déclaré Hyundai à la chaîne de télévision sud-coréenne MBC. Hyundai produit environ 200 000 voitures par an en Russie, ce qui représente environ 4 % de sa capacité de production mondiale. Avant la guerre en Ukraine, Hyundai figurait également parmi les trois marques les plus vendues en Russie, avec Renault et Kia.

Le constructeur sud-coréen est la prochaine entreprise du secteur automobile à quitter la Russie. Ford, Mercedes-Benz, Toyota, Renault, Suzuki, Stellantis, Honda et bien d'autres ont déjà quitté le pays à la suite des sanctions économiques et des interdictions commerciales imposées par la Russie. Tout récemment, Volkswagen s'est retrouvé dans une situation où il doit faire face à un tribunal local à la suite d'allégations de GAZ selon lesquelles l'entreprise allemande aurait rompu un accord existant pour la production de véhicules VW à Nizhny Novgorod.

Renault, à son tour, a vendu 100 % de ses parts à la ville de Moscou, qui a rebaptisé l'usine moscovite de la marque française "Moscow Automobile Factory Moskvich". Depuis décembre de l'année dernière, la nouvelle marque Moskvitch produit des versions rebadgées du constructeur chinois JAC dans l'usine, bien que les ventes n'aient pas été particulièrement bonnes, selon les rapports.