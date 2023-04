Si certains constructeurs s'embarquent à reculons dans le développement de l'électrique, imposé en Europe avec la fin programmée des la vente de véhicules à moteur thermique en 2035, Mercedes embrasse totalement cette révolution dans le secteur automobile.

Ola Källenius, directeur général de l'entreprise, a même jugé les véhicules électriques "techniquement supérieurs" aux thermiques dans une interviews accordée à Frankfurter Allgemeine Zeitung et citée par Automotive News.

"La voiture électrique est encore une technologie jeune par rapport au moteur technique", a précisé Källenius. "Nous avons encore une grosse marge de progrès : les performances des moteurs électriques vont dépasser celles des moteurs thermiques avant la fin de la décennie."

La nouvelle Mercedes Classe E dévoilée cette semaine va conserver les motorisations de l'ancienne génération mais ce n'est donc pas la stratégie prévue pour les futurs modèles puisque Mercedes prévoit de réduire de 80 % ses investissements dans le thermique d'ici 2026, tout en cherchant à les rendre compatibles avec le nouveau standard d'émissions Euro 7.

Des efforts à faire pour populariser l'électrique

Les voitures électriques restent très chères, en particuliers celles de Mercedes, mais Ola Källenius pense que les modèles d'entrée de gamme bénéficieront à terme des évolutions apportées aux véhicules les plus coûteux.

"Les technologies que nous développons pour nos modèles de luxe afin d'assurer une durabilité écologique seront également utilisées dans d'autres voitures à l'avenir. Et il ne faut pas oublier que nos voitures durent plus longtemps, c'est également une contribution à la durabilité."

Källenius a reconnu que des défis subsistent pour extraire et traiter le lithium, nécessaire pour les batterie et qu'il considère comme le "nouveau pétrole." L'adoption des véhicules passera également par le développement du réseau de bornes de recharge, auquel Mercedes va contribuer avec son propre réseau, à l'image des Superchargeurs de Tesla.

"L'infrastructure de recharge doit être étendue aussi vite que possible, et nous devons faire tout notre possible pour promouvoir la génération d'électricité verte", a souligné le dirigeant.