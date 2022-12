La Renault 5 continue d'être une source d'inspiration pour la firme au losange. La citadine emblématique sera bientôt de retour avec un "remake" électrique, mais en attendant, la marque dévoile une collection virtuelle de NFT.

La collection genR5 est composée de 1 972 NFT (un "objet" numérique unique qui ne peut être ni copié, ni remplacé, ni subdivisé) qui font référence à quatre Renault 5 légendaires faisant écho au passé et au présent de la marque.

La collection

Le numéro 1 972 est un hommage à l'histoire de Renault, puisque c'est en 1972 que le modèle original a été lancé. Chaque NFT est une vidéo de neuf secondes avec une image de couverture exclusive avec une animation lumineuse et sonore dynamique. La collection est divisée comme suit :

100 Renault 5 Electric, rappelant les 100 prototypes électriques produits entre 1972 et 1974 ;

160 Renault 5 Turbo, rappelant le nombre de chevaux délivrés par le moteur d'origine ;

450 Renault 5 Le Car Van, comme le nombre d'exemplaires de cette série limitée inspirée des vans américains ;

1 262 Renault 5 TL, en hommage à la citadine française en général

La vente sera ouverte à tous (via un paiement par carte de crédit ou en crypto-monnaie), mais l'acquisition des NFT sera "aléatoire". Un peu comme si vous ouvriez un paquet d'autocollants, ce n'est qu'après avoir acheté "l'œuvre numérique" que vous découvrirez le NFT.

Du virtuel au réel

Renault indique que toutes les mises à jour concernant la vente et l'univers numérique genR5 seront publiées sur la plateforme R3NLT.

Les propriétaires de NFT auront également la possibilité de participer à la co-création d'articles de merchandising "The Originals", qui seront produits en nombre limité. En outre, ceux qui achètent un NFT pourront avoir un avant-goût des futures collections et pourront faire des essais des voitures concernées, rencontrer les designers et visiter des salons ou des expositions.

La société précise également que 50 % du prix de vente de chaque NFT servira à financer le projet "Give Me 5", qui soutient la rénovation des courts de tennis dans les quartiers économiquement et socialement défavorisés de certaines grandes villes françaises.