Lors de l'AMG Performance Day qui a eu lieu le 20 mai à Imola, Mercedes a lancé son premier projet d'art numérique NFT. Et c'est la nouvelle Mercedes-AMG SL 63 qui a été représentée par l'artiste milanais Alessandro Paglia.

L'auteur a créé une maquette originale entièrement à la main, qui a ensuite été reproduite en 170 exemplaires pour autant de NFT.

Entre passé et futur

L'œuvre a nécessité 150 heures de travail et a été réalisée aux crayons de couleur sur du papier à grain au format 150x70 cm. Comme indiqué, la Mercedes a ensuite été "décomposée" en 170 œuvres au format 60x30 cm en édition limitée (tous signés, numérotés et certifiés) représentant des détails spécifiques de la voiture.

La Mercedes-AMG SL 63 a été dessinée autour d'un phénomène de changement chromatique du gris au rouge censé symboliser la tradition et les innovations de la marque.

Le gris des Flèches d'argent rappelle les modèles de compétition qui ont remporté plusieurs victoires majeures dans les années 1950, tandis que le rouge "Patagonia Bright Manufaktur" était la couleur de lancement du SL 63 et, selon le communiqué de presse, incarne "un avenir de luxe et de passion".

La fièvre autour des NFT grandit

Mercedes n'est pas le premier constructeur à s'immiscer dans l'univers des NFT, ces œuvres d'art numériques qui fascinent autant qu'elles questionnent. D'autres constructeurs tels que Lamborghini, Pininfarina et Nissan ont lancé leurs propres collections de NFT inspirées de modèles réels ou de concepts historiques.

Par exemple, la dernière Lamborghini Aventador Ultimae en "chair et en os" a été vendue aux enchères avec un NFT, tandis que Pininfarina a rendu hommage au Modulo avec une collection ultra-limitée de cinq NFT. Et n'oublions pas aussi McLaren, qui a récemment dévoilé son propre métavers MSO Lab et ses premiers modèles sous la forme de NFT.