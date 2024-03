Le plaisir de la performance (sans parler de course aux records) nécessite-t-il encore des compromis ? Les constructeurs automobiles intègrent désormais d'énormes quantités de puissance dans leurs multisegments et SUV familiaux et si vous êtes amateurs de courses et que ces grosses voitures ne sont pas un problème pour vous, vous pouvez désormais regarder ces gros véhicules, comme le XM et le Cayenne, courir les uns contre les autres.

Mais dans cette vidéo, il est bon de noter qu’aucune des deux voitures n'est de série. La BMW hybride rechargeable est équipée d'un V8 biturbo de 4,4 litres qui produit une puissance combinée de 738 chevaux et 1000 Nm de couple dans sa forme standard. Cependant, il a produit un peu plus de 800 chevaux pour ce duel.

Goliath contre…Goliath ?

Le XM est confronté à la Porsche Cayenne Turbo GT, moins puissante avec ses 650 chevaux et 847 Nm de couple. Les deux SUV sont équipés de boîtes de vitesses à huit rapports et d’une transmission intégrale, mais le XM n’a rien d’un poids plume avec ses 2721 kilos, soit 453 kg de plus que le Cayenne Turbo GT.

La BMW a souffert face à la Porsche mais le XM a tout de même parcouru le 400 mètres départ arrêté plus rapidement que la Porsche lors de la première manche, réalisant un temps de 11,371 secondes à près de 200 km/h. La Porsche l'a fait en 11,621 secondes à 191 km/h.

La deuxième course était plus serrée, mais la Porsche a remporté une véritable victoire avec son temps de 11,168 secondes contre les 11,354 de la BMW. La troisième course a offert le même résultat mais toujours avec une avance infime, le Cayenne ayant besoin de 11,216 secondes contre 11,263 secondes pour le XM.