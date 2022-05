S"il y a bien un constructeur qui ne connaît pas la crise, c"est bien Porsche. Avec des ventes au plus haut l"année dernière, la marque compte bien poursuivre sur sa belle lancée, même si la pénurie de composants devrait freiner durant quelques mois cette irréductible ascension.

Si les Porsche les plus vendues sont des SUV, les sportives pures et dures comme la 911 et le duo Cayman/Boxster ne sont pas en reste. Et les versions les plus exclusives et sportives sont évidemment les plus prisées, en témoigne l"engouement autour des modèles Héritage sur la 911, ou encore des nouvelles déclinaisons de 718 présentées.

Le 718 Cayman GT4 RS est déjà quasiment sold out, et Porsche aurait bien tort de se priver de la même recette avec son cousin technique et un poil plus civilisé : le Boxster Spyder. La firme de Stuttgart prépare activement une inédite version Spyder RS comme en témoignent les photos espion du prototype capturées sur le Nürburgring.

Comme vous pouvez le constater, il y a eu quelques aménagements techniques au niveau de la capote. Ça a globalement l"air moins élégant que sur un Spyder classique et les attaches latérales de la capote ont l"air d"avoir disparu. Le bouclier avant aura aussi le droit à quelques petits changements, tandis que les jantes seront à écrou central.

Sous le capot, sans surprise, nous retrouverons le flat-six des Porsche 718 Cayman GT4 RS et autre 911 GT3. Il culminera à 500 chevaux et 450 Nm de couple. Comme le GT4 RS, le Spyder RS ne devrait être disponible qu"avec une boîte robotisée PDK.

La présentation du modèle pourrait intervenir avant la fin de l"année. Il ne s"agira pas vraiment d"une édition limitée, mais comme souvent chez Porsche, les allocations distribuées aux concessionnaires seront déjà pratiquement toutes allouées avant même la sortie de la voiture.