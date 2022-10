Ces photos nous donnent un aperçu de la prochaine Porsche 911 Hybrid en version GTS. Comparée aux photos récentes du modèle électrifié, celle-ci porte plus de camouflage sur les faces avant et arrière.

À l'avant, Porsche a doté cette voiture d'un bouclier assez agressif. Il y a de larges entrées d'air de chaque côté avec trois barres horizontales et des bandes verticales derrière elles. De petits phares antibrouillard sont fixés à la partie extérieure de chaque côté. Du ruban adhésif noir recouvre certaines parties du nez, ce qui suggère qu'au moins certains de ces éléments ne sont que des supports.

Galerie: Porsche 911 GTS Hybrid photos espion

24 Photos

Sur le côté, cette 911 repose sur des roues à blocage central au design dépareillé. Les jantes à l'avant ont cinq paires de rayons. À l'arrière, elles ont 10 rayons.

À travers la fenêtre, on peut voir que le conducteur est assis dans un siège de course et qu'il y a un arceau de sécurité. Ne vous attendez pas, cependant, à ce que la version de production soit équipée de ces éléments. Il n'est pas certain que cette voiture ait des sièges arrière. Ils étaient absents d'un précédent véhicule de développement.

À l'arrière, cette 911 a un pare-chocs fortement dissimulé. De petites ouvertures se trouvent sur la partie inférieure de chaque côté. C'est difficile à voir, mais il y a deux sorties d'échappement près du centre. L'une d'elles a une finition métallique, et l'autre est noire.

Il n'y a que quelques détails sur le groupe motopropulseur de la 911 Hybrid, comme le fait qu'il y a des composants dérivés du sport automobile. Il ne s'agit pas d'un système rechargeable. D'après les déclarations précédentes, Porsche prévoit de régler l'assistance électrique pour la puissance, plutôt que pour l'efficacité. Si cette version ressemble esthétiquement à la 911 GTS existante, la version hybride aurait un peu plus de puissance que la version standard.

La 911 hybride fera bientôt ses débuts, selon Pietro Innocenti, PDG de Porsche Italia, qui s'est entretenu avec Motor1.com Italie. Cependant, le dirigeant n'a pas donné de date précise pour la présentation. Les ventes pourraient vraisemblablement commencer dès 2023.