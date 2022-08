Pebble Beach est maintenant peuplée de voitures les plus cool de ces derniers temps pour la Monterey Car Week, et l'une d'entre elles vient tout droit d'Allemagne. Le constructeur automobile Ruf offre aux participants de The Quail, A Motorsports Gathering, un bolide à toit ouvert, le Bergmeister.

Également appelé Project RBS, le Bergmeister est exposé à côté d'un autre modèle. La Ruf SCR, présentée en 2018, et apparue pour la première fois sous forme de véhicule de série en 2020. À noter qu'il s'agit de la première sortie américaine pour les deux voitures.

La Ruf Bergmeister s'inspire des voitures de course de côte de Porsche d'antan, plus précisément de la légendaire Porsche 906, de la 909 Bergspyder et de la 718 RS 60 Spyder. La société s'est également inspirée d'autres voitures de course, comme la 911 Adamowicz TransAm de 1971 et de la GT1 Evo de 1997.

Tony Hatter, le concepteur de la dernière Porsche 911 refroidie par air, est l'homme derrière le style de la Bergmeister. Le speedster s'enorgueillit d'un revêtement entièrement réalisé en fibre de carbone. Il est également équipé d'un système d'éclairage à LED nouvellement développé qui s'adaptera également à tous les modèles Porsche 993. L'ensemble de l'habitacle est garni et tapissé d'Alcantara noir, y compris le volant.

Derrière les sièges, se trouve un moteur turbo de 3,6 litres à carter sec, refroidi par air, relié à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Il est conçu et fabriqué par Ruf, et développe 450 chevaux (336 kilowatts) et 599 Nm de couple.

"Lorsque nous avons commencé à construire nos propres automobiles en 1974, c'était pour le plaisir de conduire", a déclaré Alois Ruf, propriétaire de RUF Automobile GmbH. "Nous sommes honorés d'être présentés à The Quail et de célébrer la passion de la conduite avec nos amis. Bergmeister incarne l'expérience de conduite la plus élémentaire, tandis que la SCR met en avant les dernières offres technologiques de notre équipe de Pfaffenhausen."