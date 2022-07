Vous rêvez de conduire une Porsche 911 à sa vitesse maximale sur l'Autobahn en Allemagne ? Si ce rêve est pour beaucoup hors de portée, grâce à la magie de YouTube, nous pouvons au moins vivre le moment avec les images et le son (presque) comme si nous y étions. Le YouTubeur AutoTopNL a poussé cette Porsche 911 GTS 992 vert Python à ses limites sur l'Autobahn et a décidé de nous emmener avec lui.

Lors de ce parcours sur l'autoroute allemande, AutoTopNL parvient facilement à atteindre la vitesse de pointe de la Porsche 911 GTS, soit 312 km/h. Cette performance est encore plus impressionnante quand on sait qu'elle a été réalisée dans le monde réel, avec des conditions météorologiques imprévisibles et une chaussée difficile.

Si les version Turbo/Turbo S et autres GT3 sont souvent les plus médiatisées, la gamme des Porsche 911 compte quelques joyaux sous-estimés, comme la GTS. Et la preuve avec cette vidéo qu'elle mérite toute notre attention.

La Porsche 911 GTS se positionne entre les versions 911 Carrera S et 911 Turbo. On peut dire qu'il s'agit de la Porsche 911 "normale" la plus performante. Par rapport à la 911 Carrera S qu'elle surclasse, la Porsche 911 GTS met l'accent sur l'implication du conducteur.

Grâce à une suspension abaissée sur mesure, à des réglages PASM modifiés, à un échappement sport unique, à une insonorisation réduite et à une puissance moteur accrue, la Porsche 911 GTS est une 911 unique et engageante. La Porsche 911 GTS est également équipée de freins de plus grande taille, issus de la Turbo, avec la possibilité du carbone-céramique en option.

La Porsche 911 GTS est propulsée par un 6 cylindres à plat biturbo de 3,0 litres qui lui est propre. Ce puissant flat-6 produit 480 chevaux et un couple de 570 Nm. Ce nouveau moteur produit 30 chevaux et 20 Nm de couple de plus que la Carrera S. Cette combinaison unique d'une suspension sportive, d'une puissance accrue et d'un poids réduit fait de la Porsche 911 GTS la Porsche 911 parfaite pour les conducteurs, en dehors des offres GT3 et Turbo.