C'est un sujet qui est souvent revenu sur le devant de la scène ces dernières années de l'autre côté du Rhin. Les portions d'autoroute illimitées en Allemagne fascinent autant qu'elles agacent, et du côté des écologistes allemands, il semblerait qu'elles agacent plus qu'elles fascinent.

Au vu de la politique menée actuellement par le législateur, en Europe, mais aussi dans chaque pays, la tendance n'est clairement pas à encourager la vitesse, pour une raison de sécurité d'une part, mais aussi pour une question d'environnement d'autre part. Effectivement, une voiture qui roule à plus de 200 km/h ne consomme pas la même chose qu'une voiture à 120 km/h.

Une officialisation imminente ?

Et c'est derrière ces arguments que les différents ministres fédéraux de l’écologie se sont rangés. Une décision historique a été adoptée par principe en Allemagne, en attendant une officialisation législative en bonne et due forme : en marge d’un sommet de deux jours sur les enjeux environnementaux, ces derniers se sont tous mis d’accord pour mettre fin à la vitesse illimitée dans le pays.

Le sujet avait déjà été remis sur la table fin 2021 par les écologistes quand le nouveau chancelier Olaf Scholz a eu besoin pour former une nouvelle coalition gouvernementale. Mais la fin de la vitesse illimitée sur autoroute a vite été mise sous le tapis au profit d'autres sujets jugés plus importants.

Depuis quelques mois, les vents ont changé de direction et la crise énergétique suscitée par le conflit ukrainien, qui a encore plus mis en lumière la dépendance énergétique de l'Allemagne, et les derniers rapports alarmants du GIEC ont pesé dans la balance. D'autant plus qu'il y a quelques mois également, une étude de l’Agence fédérale de l’environnement démontrait qu'une généralisation à l'ensemble du territoire des limitations de vitesse permettrait d'économiser plusieurs millions de tonnes de CO 2 .

Encore beaucoup d'interrogations

Pour le moment, cette mesure n'est pas encore ratifiée. Il revient au Bundestag de donner le feu vert définitif. Ensuite, ce sera aux Länder de transcrire tout cela dans la loi. Mais il reste encore beaucoup d'inconnus autour de ce sujet, et notamment la vitesse maximale qui serait instaurée sur ces portions.

Rappelons que le Bundestag avait déjà rejeté deux propositions de loi sur la limitation de vitesse le 17 octobre 2019 et le 16 septembre 2020. Le Bundesrat (le conseil fédéral) l’avait également rejetée le 14 février 2020.

Les autoroutes allemandes sont gérées depuis 2021 par une agence fédérale centralisée. Les portions sans limitations représentent environ 66 % du réseau qui atteint 13 192 kilomètres. Un tiers des portions sont limitées à 130 km/h, voire 100 km/h à certains rares endroits.