Si vous êtes amateur de vitesse, vous appréciez très certainement les multiples sections sans restriction de l'Autobahn allemande. En 1952, le gouvernement de ce qui était alors l'Allemagne de l'Ouest a aboli les limitations de vitesse, laissant à chaque région le soin de décider. Aujourd'hui, les tronçons d'autoroute sans limites sont encore assez courants, mais un nouveau sondage révèle qu'une majorité d'Allemands aimeraient que ça change.

Toutefois, ce n'est pas pour les raisons que l'on pourrait imaginer. Selon DW.com, un récent sondage met en lumière que 60 % des Allemands seraient favorables à une limitation d'au moins 130 km/h. Et si vous pensez que seuls des automobilistes sans passion particulière pour la voiture se sont exprimés, détrompez-vous, car Sebastian Vettel fait partie de ceux qui sont en faveur d'une limitation sur les autoroutes allemandes.

En revanche, le sondage ne met pas en avant la sécurité comme raison principale au positionnement des Allemands à ce sujet. Des vitesses plus élevées impliquent des consommations en carburant supérieures et des rejets en CO 2 qui le sont tout autant. Lorsqu'ils sont confrontés à diverses actions visant à réduire les émissions polluantes, les Allemands sont davantage favorables à l'instauration d'une limitation de la vitesse plutôt qu'à des taxes supplémentaires sur les carburants, entre autres. La sécurité est également un argument important, mais il arrive bien après celui lié à l'écologie et donc directement aux taxes.

Le sondage met également en lumière le fait que la limitation de la vitesse sur les autoroutes pourrait réduire les émissions de CO 2 en Allemagne d'environ deux millions de tonnes par an. Cependant, pour le moment, il semblerait que le gouvernement allemand ne souhaite pas encore aborder la question du climat par le biais des limitations de vitesse.

D'une manière générale, si le sondage réalisé ne portait pas uniquement sur une taxation supplémentaire, peut-être que le résultat aurait été différent. Entre payer davantage pour des produits comme le carburant ou l'arrivée de limitations de vitesse sur autoroute, la plupart des Allemands préfèrent sans doute la deuxième solution, quitte à rouler moins vite. D'autant plus que, selon une récente étude, la majorité des Allemands ne rouleraient pas si vite que ça sur Autobahn, puisque 77 % d'entre eux rouleraient à moins de 130 km/h sur les portions illimitées.