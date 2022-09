Les supercars, les GT et les sportives plus généralement ne sont à priori pas destinées au camping. Et pourtant, cela est peu à peu en train de changer avec des modèles de plusieurs centaines de chevaux capables aussi bien de faire des merveilles sur route que d'emprunter des chemins cahoteux. On peut citer l'exemple de la Lamborghini Huracan Sterrato ou de la Porsche 911 Safari, toutes les deux seront présentées dans les mois à venir.

Chez Porsche, on pense qu'il est judicieux de proposer à la vente une tente de toit adaptée à la dernière génération de la 911. Elle peut aussi être montée sur le toit des Porsche Macan, Cayenne, Panamera et Taycan. Elle a été co-développée par le centre de développement de Weissach et le Studio F.A. Porsche.

Cette "chambre d'hôtel de luxe" a deux fenêtres latérales et une troisième sur sa partie supérieure. Elle peut accueillir deux personnes et mesure 146 cm de long, 140 cm de large et 33 cm de haut. Une fois dépliée, les dimensions augmentent naturellement pour atteindre 258 cm de long, 257 cm de large et 118 cm de haut. Son poids est de 56 kg et il est vivement conseillé pour des raisons évidentes de ne pas rouler à plus de 130 km/h avec la tente installée sur le toit.

Porsche explique que les parois de la tente sont fabriquées dans un mélange de coton respirant. Cette tente toutes saisons a "des fermetures éclair résistantes à l'eau et une housse de pluie séparée pour l'entrée", peut-on lire sur le communiqué de presse. Elle intègre un matelas en mousse haute densité. Elle est disponible en noire/gris clair ou noir/gris foncé avec pour les deux choix un logo Porsche en noir mat.

Prêt à passer des nuits sur une Porsche ? Cela vous coûtera 4980 €, soit l'équivalent de plusieurs nuits d'hôtels. Les livraisons débuteront en novembre 2022. Porsche a déjà prévu de commercialiser d'autres accessoires adaptés à ses véhicules dont une couverture chauffante.