Faire étalage de votre richesse est considéré comme ringard, mais s'il y a un endroit sur Terre où vous pouvez le faire sans sourciller, c'est à Monaco. L'une des 1 311 F40 construites par Ferrari est actuellement hébergée sur un yacht (ne sont-elles pas toutes ?) pour le Grand Prix de Formule 1 de ce week-end. La supercar emblématique construite à la fin des années 1980 et au début des années 1990 est un phénomène courant dans la cité souveraine de la Côte d'Azur, mais sur les routes plutôt que sur le pont d'un bateau.

Si tout cela semble un peu familier, c'est parce qu'il y a seulement quelques semaines, le multimillionnaire Adrian Portelli a fait de sa McLaren Senna un ajout permanent à son penthouse à Melbourne, en Australie. Il a soulevé la supercar axée sur la piste à pas moins de 57 étages du sol dans la tour Sapphire by the Gardens. Quant à cette F40, il s’agit d’une autre histoire car la monter sur un yacht relève d'un coup de pub.

Une communication bien placée

Altr est une boutique en ligne de luxe qui vous permet d'acheter des articles de fantaisie en utilisant la crypto-monnaie. Selon une description publiée sur le site Web de la société, Altr représente une "porte d'entrée vers le monde des objets de collection de luxe, offrant aux collectionneurs un moyen facile d'acheter des objets rares et raffinés, en totalité ou en fraction, en utilisant USDt Stablecoin.

De plus, Altr permet aux acheteurs de numériser leurs collections existantes et de les utiliser comme garantie pour emprunter des liquidités sans les vendre. Une preuve numérique de propriété, sous la forme d'un NFT, est émise et peut être détenue, échangée ou garantie contre l'article physique à tout moment. "

La boutique s'associe au concessionnaire italien Car & Car pour vendre des véhicules haut de gamme sur la plate-forme, et il y a de fortes chances que cette F40 ouvre la voie car il existe une section "Voitures" dédiée sur le site Web d'Altr répertoriée comme "Coming Soon".

Mettre une voiture aussi rare et précieuse sur un yacht est sûr de faire sensation même à Monaco où les véhicules ultra-chers sont partout. Avec la course de F1 ce week-end, ils n'auraient pas pu choisir un meilleur moment pour mettre le F40 sur la Quinta Essentia, un somptueux yacht de 54 mètres de long qui coûte dans les 40 millions de dollars.