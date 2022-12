Parfois, on tombe sur de sacrées pépites aux enchères. Il est possible de faire de bonnes affaires, à condition de connaître parfaitement le produit pour lequel on enchérit et de ne pas se laisser submerger par les émotions.

L’Administration des Domaines de la principauté de Monaco a mis en vente un lot de véhicules et de deux roues mis à la fourrière et qui n'ont pas été réclamés par leur propriétaire. Comme le précise Nice-Matin, plusieurs véhicules étaient proposés à la vente. Parmi eux, on retrouvait une Renault Laguna, un Renault Scénic, une Mazda 5 ou encore, une Renault Mégane. Cette vente aux enchères comprenait aussi une Jaguar XJ6 de 1991, ainsi qu'une BMW M4 noire.

Galerie: BMW M4 par Dahler

15 Photos

Le plus incroyable est que l'ensemble de ces véhicules était vendu à partir de seulement 50 €. Jusqu'au vendredi 2 décembre à midi, les enchérisseurs pouvaient présenter leur offre sous forme d'enveloppe fermée. La meilleure offre reçue remporte l'enchère, mais l'Etat de Monaco se réserve le droit de refuser la vente si les offres sont trop faibles. De plus, cette vente aux enchères ne s'adresse qu'aux résidents monégasques et des Alpes-Maritimes.

Un autre point à noter, l'Administration des Domaines ne détient aucune carte grise des véhicules proposés à la vente. Immatriculer l'un de ces véhicules peut donc s'avérer très compliqué, aussi bien à Monaco, qu'à l'étranger. De plus, l'adjudicataire doit renoncer à "tous recours amiable ou judiciaire contre l'Etat de Monaco" en cas de problème.

En somme, si vous remportez l'enchère d'un des véhicules listés, il se peut que vous ne puissiez jamais l'utiliser car vous ne serez pas en mesure de l'immatriculer. Il peut être très tentant de repartir au volant d'une BMW M4 noire contre quelques milliers d'euros, mais rappelez-vous, l'Etat de Monaco peut annuler la vente ou fixer un prix minimal. On ignore si dans le cas de la sportive de BMW, il était vraiment possible de la remporter en dépensant seulement quelques milliers d'euros. Cela est peu probable.

Avant de terminer, sachez que les véhicules étaient visibles jusqu'au 25 novembre. La personne ayant remporté une vente sera informée par courrier dans un délai maximal de 3 mois.