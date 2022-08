Suzuki Jimny ou Mercedes Classe G ? Pourquoi ne pas avoir les deux dans une seule et même voiture ? C'est ce qu'a dû penser le propriétaire de cet étrange "hybride" qui s'est retrouvé récemment aux enchères au Royaume-Uni.

Le design unique de cette étrange voiture a vraisemblablement attiré les foules sur le site Collecting Cars, puisqu'elle a reçu pas moins de 48 enchères. L'offre la plus élevée était de 38 750 livres, soit environ 45 800 euros.

Acheté à Dubaï, le Jimny original a été entièrement transformé pour devenir une sorte de réplique à échelle réduite du Classe G Brabus 800, une déclinaison encore plus sportive de l'emblématique tout-terrain allemand.

Ne conservant que les proportions compactes du Jimny, ce modèle a été entièrement transformé et tous les composants de la carrosserie ont été changés. Les pare-chocs, la calandre, les phares et même les badges sont identiques à ceux d'un modèle Brabus. Les jantes en alliage noir de 18 pouces et les échappements latéraux complètent la panoplie de ce petit Mercedes Classe G Brabus.

Les changements ne se limitent pas non plus à l'extérieur. L'habitacle a également été revu, avec de nombreux éléments haut de gamme et assez extravagants, comme par exemple la présence de sièges en cuir orange avec des inserts noirs, d'un volant avec une jante partiellement recouverte de fibres de carbone et d'un système d'info-divertissement actualisé.

Les seules différences substantielles avec un Mercedes Classe G, ce sont les proportions (identiques à celles du Jimny avec trois portes et une longueur de 3,65 mètres) et le moteur. En effet, en ouvrant le capot, on ne retrouve pas le V8 4,0 litres bi-turbo de 800 ch d'un Classe G Brabus, mais un modeste quatre cylindres 1,5 litre de 102 ch associé à une transmission intégrale et une boîte automatique à quatre rapports.