La Mercedes Classe G en format 4x42 est de retour et plus méchant que jamais. La nouvelle génération du super tout-terrain de luxe adopte le V8 de 585 ch du G 63 AMG pour se transformer en une bête taillée pour tous les terrains, sans oublier le luxe et le confort pour les passagers.

C'est un véritable salon tout-terrain et il sera bientôt disponible en édition limitée.

Off-road de luxe

Il suffit de le regarder sur les photos pour se rendre compte que le 4x42 n'est pas un Classe G ordinaire. Et la confirmation vient quand on lit les données officielles.

La configuration du soubassement a été entièrement revue avec de nouveaux essieux sont positionnés plus haut pour permettre une plus grande garde au sol et des roues plus grandes. En effet, l'écart entre le pare-chocs et le sol est désormais de 351 mm (contre 238 mm pour les autres Classe G), et la capacité de franchissement des obstacles passe de 70 à 91 cm.

On notera également l'augmentation de l'angle d'attaque, qui est désormais de 40°, contre 27° sur le G 63 AMG.

De plus, la nouvelle Mercedes-AMG G 63 AMG 4x4² comprend des jantes en alliage de 22 pouces, un spoiler de toit spécial intégrant des feux LED supplémentaires, un nouveau cache pour la roue de secours arrière et de nombreux inserts en fibre de carbone le long de la carrosserie.

À bord, on trouve des sièges en cuir Nappa avec un volant recouvert de microfibre Dinamica et des moulures en fibre de carbone noire. L'instrumentation numérique se compose d'un combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces qui permet de régler en détail les paramètres de la Mercedes pour la préparer à une utilisation tout-terrain.

40 couleurs sont disponibles, dont le Green Hell Magno "emprunté" à l'AMG GT-R.

585 ch pour aller partout

Les innovations sont également importantes au niveau du moteur. Si le premier 4x42 avait 422 ch, maintenant le V8 4.0 biturbo atteint 585 ch et 850 Nm. Associé à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports et à l'omniprésente transmission intégrale permanente, le mastodonte Mercedes promet des performances impressionnantes, avec un sprint de 0 à 100 km/h à peine plus rapide que les 4,5 secondes requises par le G 63 AMG "de base".

Consommation et émissions? Le constructeur parle de 20,1 l/100 km et de 456 g/km de CO2 : pas vraiment la Mercedes la plus "économique" ni propre sur la route. Peu de chances, cependant, que ces chiffres n'intéressent le cercle exclusif des futurs propriétaires, qui devront débourser au moins 250 000 euros pour se l'offrir.