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Le Ram Rampage débarque en Europe

Le pick-up Ram Rampage fait ses débuts sur les principaux marchés européens avec les versions Rebel et R/T, une benne de 1 015 kg et des moteurs allant jusqu'à 272 ch

Photo: Ram

Par: Francesco Stazi

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

18 Nov à 10:19

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Un plateau de 148 centimètres de long, compatible avec une palette Europe, et un gabarit de plus de cinq mètres : le Ram Rampage débarque sur le marché européen. Ce pick-up compact a été conçu pour répondre aux contraintes du continent, avec des dimensions plus contenues que celles des modèles traditionnellement commercialisés aux États-Unis.

Les commandes du Ram Rampage ont été officiellement ouvertes le 9 novembre 2026. Son prix de départ est annoncé à 48 000 euros hors taxes, tandis que les premières livraisons sont programmées pour février 2027.

Ram présente le Rampage comme un « Premium Compact Lifestyle Pick-up ». L'objectif est de proposer une alternative aux pick-up traditionnels et aux SUV haut de gamme, en occupant un segment encore peu développé en Europe.

Avec ses 5 028 mm de longueur et 1 886 mm de largeur, le Rampage affiche des dimensions plus raisonnables que celles des grands pick-up américains. Il conserve néanmoins une silhouette imposante et les attributs stylistiques caractéristiques de la marque.

Son gabarit doit notamment lui permettre de se montrer plus facile à utiliser dans les centres-villes et les parkings européens, sans sacrifier les capacités de chargement attendues d'un pick-up.

Ram Rampage 2026 - R/T

Photo : Ram

Le modèle est conçu et fabriqué au Brésil, où il est déjà devenu en 2025 le deuxième pick-up moyen le plus immatriculé du pays, derrière le Fiat Toro. C'est le premier véhicule Ram développé et produit en dehors de l'Amérique du Nord à faire son entrée sur le marché européen, un détail qui marque un tournant dans la stratégie industrielle de la marque.

Polyvalence et capacités tout-terrain : architecture, traction 4x4 et plateau de chargement

Le Rampage utilise une architecture monocoque, avec des suspensions indépendantes et un schéma multibras à l'arrière. Cette configuration, plus proche de celle d'un SUV que d'un pick-up traditionnel avec châssis à longerons séparés, vise à garantir le confort sur les longs trajets et la stabilité en conduite quotidienne.

Ram Rampage 2026 - R/T

Photo : Ram

Le système de traction intégrale à la demande, accompagné des rapports courts 4WD Low et du contrôle de descente, gère l'adhérence et le contrôle en descente lorsque les conditions de la chaussée se détériorent. Le plateau arrière mesure 1 450 mm de longueur, est compatible avec un Europalette et offre jusqu'à 1 015 kg de capacité de chargement selon la version choisie.

Rampage Rebel 2.2 Turbodiesel : vocation fonctionnelle et plein air

Le Rebel est la version la plus orientée vers le travail et les activités en plein air. Il est équipé du moteur Turbodiesel 2.2 de 200 ch et 450 Nm de couple, associé de série à une boîte automatique à neuf rapports et à la traction intégrale, avec une capacité de chargement pouvant aller jusqu'à 1 015 kg.

Ram Rampage 2026 - Rebel

Photo : Ram

Le caractère tout-terrain se révèle grâce aux pneus All-Terrain de 17 pouces et aux détails esthétiques conçus pour une meilleure protection en hors-piste. Il reste néanmoins un véhicule pensé pour un usage quotidien : la configuration privilégie la charge utile sans sacrifier le confort de conduite au quotidien.

Rampage R/T 2.0 Turbo essence et équipements premium de confort et sécurité

Le R/T mise quant à lui sur les performances. Le moteur 2.0 Turbo essence délivre 272 ch et 400 Nm, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et une vitesse maximale de 220 km/h, des chiffres qui le placent au sommet de la gamme Rampage.

Jantes de 19 pouces, châssis abaissé de 10 mm et échappement sport avec réglage spécifique complètent l'équipement dynamique. La capacité de chargement descend à 750 kg par rapport au Rebel, mais la traction 4x4 reste de série sur les deux versions.

Ram Rampage 2026 - R/T

Photo : Ram

L'habitacle partage la même configuration sur toute la gamme : sièges en cuir réglables électriquement sur 12 voies, écran tactile de 12,3 pouces, tableau de bord numérique de 10,3 pouces et système audio Harman Kardon.

Ram Rampage 2026 - Intérieurs

Photo : Ram

Pour compléter l'équipement, citp,s les systèmes d'assistance de Niveau 2, y compris le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de la voie et le freinage automatique d'urgence. En Europe, le modèle sera distribué par l'importateur Ram Rampage via le réseau de concessionnaires KW Auto sur les principaux marchés du continent.

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Galerie: Ram Rampage 2026

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