Ce Ford Pickup Restomod de 800 ch a nécessité 15 000 heures de construction

Il existe d'innombrables restomods de camions, des C10 suralimentés aux Dodge Rams entièrement équipés et tout le reste. Mais la dernière création de Fat Fender Garage pourrait bien être l'une des plus impressionnantes que nous ayons vues récemment.

Le constructeur personnalisé basé en Arizona a dévoilé le GT/FX au SEMA à Las Vegas. Il s'agit d'un Ford F-100 de 1956 fortement modifié qui combine le style classique du pick-up avec les performances et l'attitude d'une Ford Mustang GT moderne.

Le projet a nécessité plus de 15 000 heures de conception, d'ingénierie et de fabrication pour voir le jour. Et en regardant le produit fini, on peut dire que l'effort en valait la peine.

Photo par : Fat Fender Garage

Moteur Coyote, Style Rétro

Sous le capot, le GT/FX renferme un V8 Coyote 5,0 litres de troisième génération de Ford surmonté d'un compresseur Whipple de 3,0 litres. L'ensemble produit 800 chevaux (environ 588 kW) et 1017 Nm de couple, transmis aux roues via la transmission automatique à 10 vitesses 10R80 de Ford.

Fat Fender Garage a également construit un système d'échappement sur mesure de 7,6 cm de diamètre avec des silencieux Borla XR-1 Raceline, des résonateurs JMD et des ouvertures électriques. Des couvre-culasses personnalisés ajoutent une touche supplémentaire au compartiment moteur.

La carrosserie entièrement en acier a été largement retravaillée à la main. Le toit et le capot ont été aplatis, la cabine a été sectionnée de cinq centimètres, et les ailes avant et arrière ont été élargies pour donner au camion une posture plus basse et plus large.

Photos Par par : Fat Fender Garage Photos par : Fat Fender Garage

Les marchepieds personnalisés s'intègrent aux ailes arrière, tandis qu'une prise d'air avant sur mesure, des splitters avant et un diffuseur arrière de Ford Mustang Shelby GT350 greffé lui confèrent un look encore plus sportif. Fait intéressant, la calandre d'origine est le seul composant extérieur majeur qui n'a pas été modifié.

La benne à double paroi sur mesure reçoit ses propres extensions distinctives, ainsi qu'un hayon qui s'ouvre d'une simple pression sur un bouton. Parmi les autres détails, on trouve des vitres avant et arrière affleurantes, des vitres latérales monoblocs, des rétroviseurs en fibre de carbone et des feux arrière à LED personnalisés.

Fat Fender Garage a tout fini avec une peinture sur mesure BASF, avec un design de bande de course peint et fini à la main en interne. Les pare-chocs, les garnitures et les accessoires en acier inoxydable finis en Cerakote complètent le look.

Le Châssis Est Tout Aussi Sérieux

Toute cette puissance nécessite une base appropriée. Le GT/FX repose sur le châssis à suspension hélicoïdale FF1 Performance de Fat Fender Garage, que l'entreprise affirme avoir été conçu pour donner au pick-up classique une maniabilité semblable à celle d'une supercar moderne. La suspension se concentre sur le contrôle de la carrosserie, la réponse précise en virage et la stabilité en accélération et freinage.

Des roues HRE personnalisées enveloppées de pneus Toyo Proxes Sport 2 complètent l'ensemble.

À l'intérieur, le camion reçoit un habitacle complètement personnalisé en noir avec des détails en cuir haut de gamme, des sièges baquets au rembourrage sur mesure et un tableau de bord recouvert de cuir. Des jauges modernes et un équipement audio mettent la technologie à jour, tandis que des actionneurs de porte personnalisés et d'autres caractéristiques de confort donnent à l'intérieur une sensation plus haut de gamme.

Il y a même un système de climatisation caché qui dirige le flux d'air à travers une seule bouche d'aération dissimulée, gardant le tableau de bord propre et épuré.

Fat Fender Garage n'a pas annoncé de prix pour le GT/FX. Mais avec plus de 15 000 heures de travail investies, on devine que ce n'est pas un véhicule que vous trouverez chez votre concessionnaire de camions d'occasion local.