Le nouveau Wrangler Scrambler SRT de Jeep : une bête tout-terrain propulsée par un V8

Jeep vient de briser ses propres règles avec le Wrangler. Le Wrangler Scrambler SRT Concept, dévoilé au salon SEMA 2026 à Las Vegas, est un pick-up deux portes avec une benne utilisable et la première suspension avant indépendante jamais construite pour un Wrangler.

Stellantis a présenté le concept le 2 novembre, associant cette suspension avant à un essieu arrière de style Trophy Truck et à un V8 Hemi de 6,4 litres. Jeep le présente comme un concept qui imagine le matériel du futur plutôt qu'un modèle de production annoncé.

Les Changements Clés

Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept Photo : Jeep

Tim Kuniskis, responsable des marques américaines, de la performance SRT et de Direct Connection chez Stellantis Amérique du Nord, a décrit le projet comme un défi au manuel de la marque. Il a déclaré lors de la révélation :

'Que se passe-t-il quand SRT cesse de considérer le sentier comme la limite et construit l'arme ultime pour le désert à ciel ouvert ?'

Sous le capot se trouve un V8 Hemi de 6,4 litres développant 470 chevaux et 637 Nm de couple, dans une teinte vive que Jeep appelle Punk'n orange. La benne est fonctionnelle plutôt que décorative, un détail qui distingue cette construction des anciens camions de démonstration basés sur le Wrangler qui traitaient l'arrière comme un simple élément de style.

Cette benne fait également un clin d'œil à l'histoire de Jeep avec le pick-up Scrambler original, une connexion que la marque revisite à nouveau avec le package Wrangler et Gladiator Rewind pour 2026. Cette fois, le nom rétro est associé à un matériel véritablement nouveau en dessous.

Des sièges rabattables inversibles complètent l'habitacle, permettant aux occupants de faire face vers l'avant ou vers la benne. C'est une disposition conçue pour les camions de poursuite dans le désert et les observateurs. Cela vous indique exactement à qui Jeep imagine vendre cela si un Scrambler atteint les salles d'exposition.

La Suspension Avant Indépendante Définit Le Scrambler SRT

Les modèles Wrangler ont traditionnellement un essieu avant rigide, un choix qui est pratiquement un dogme religieux parmi les fidèles de Jeep cherchant une articulation d'essieu sur des parcours rocheux. Le concept Scrambler SRT abandonne complètement cette disposition à l'avant.

La nouvelle suspension avant indépendante a été développée avec le coureur tout-terrain Casey Currie. Elle offre 35 cm de débattement à l'avant, avec 38 cm à l'arrière. Jeep affirme que l'objectif est une stabilité accrue à haute vitesse, une direction plus précise et un meilleur contrôle des roues à la vitesse à laquelle un coureur du désert roule réellement, et non aux vitesses de reptation auxquelles les acheteurs de Wrangler sont habitués.

La suspension avant indépendante travaille pour contrôler chaque roue individuellement au lieu de les relier ensemble avec un essieu rigide. Cela aide à 130 km/h sur des bosses et abandonne une partie de la flexibilité extrême que les essieux rigides offrent à basse vitesse. Jeep parie que les acheteurs du désert accepteront cet échange.

L'essieu arrière emprunte sa philosophie directement de la course Trophy Truck, conçu pour absorber des impacts répétés à haute vitesse plutôt que de simplement articuler sur les rochers. Associé à des pneus de 94 cm, il signale un châssis conçu d'abord pour la vitesse et ensuite pour l'escalade rocheuse, une première véritable pour tout ce qui porte la marque Wrangler.

Aucun de ces éléments n'est confirmé pour un futur Scrambler de production. Que les acheteurs puissent commander une suspension avant indépendante, le V8, ou les deux reste la question ouverte à l'approche de tout éventuel lancement.

Source: Jeep