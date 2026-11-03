Cette Ford Mustang de 1966 reçoit un cœur V8 moderne pour le SEMA

Ford a récemment donné une raison à une Mustang Fastback de 1966 de quitter le garage. La Ford Racing R125 a fait ses débuts au SEMA 2026 en hommage à la victoire de course de 1901 d'Henry Ford, un succès qui a conduit à la fondation de la Ford Motor Company il y a 125 ans.

Contrairement à une construction d'exposition typique, la R125 est conçue pour être conduite, pas seulement photographiée sous les projecteurs. Ford l'a construite pour prouver qu'une Mustang classique peut fonctionner avec des pièces modernes et réparables sans le budget d'un projet de restomod complet.

La R125 a été conçue pour être utilisée et étudiée plutôt que préservée comme une pièce de musée statique. Cette distinction façonne chaque choix de composant sur la voiture, du bloc moteur au tunnel de transmission.

Ford Racing R125 Mustang Fastback Restomod Photo : Ford

Une Fastback de 1966 conçue pour des performances utilisables

Le cahier des charges de la R125 n'a jamais été de chasser les chevaux ou de construire une reine de remorque d'exposition unique. Ford visait un restomod abordable et à budget réduit qu'un conducteur quotidien pourrait réalistiquement reproduire en utilisant des pièces vendues à travers Ford Racing Parts.

Chaque composant majeur de la voiture, le moteur, l'injection de carburant, la transmission, est un article de catalogue. Un constructeur utilisant la même liste de pièces Ford Racing Parts pourrait assembler une voiture similaire sans avoir à rechercher des pièces rares ou discontinuées.

C'est une approche différente des constructions extrêmes que le SEMA récompense habituellement, quelque chose de plus proche du restomod Revology Boss 429 à six chiffres, mais visant une fraction de ce coût.

La R125 conserve la silhouette fastback de 1966 intacte, avec seulement les éléments mécaniques internes remplacés par des pièces que vous pouvez commander aujourd'hui.

Groupe motopropulseur de la Mustang R125

Sous le capot se trouve une version stroker de 5,6 litres du petit bloc V8 classique de Ford, construite autour d'un bloc de style Boss 302 associé à des culasses en aluminium. Le moteur en caisse est évalué à 360 chevaux et 542 Nm de couple.

L'alimentation en carburant provient de l'injection électronique de carburant Edelbrock Pro-Flo, un système moderne qui remplace les tracas du carburateur d'un vrai moteur de 1966 pour des démarrages à froid constants et une conduite agréable. C'est le genre de mise à jour qui rend un compartiment moteur d'époque vivable au quotidien.

La puissance est transmise par une boîte manuelle TREMEC TKX-600 à cinq vitesses, que Ford affirme être plus douce et plus résistante que l'ancienne TREMEC TKO qu'elle remplace. Les dimensions compactes de la boîte de vitesses signifiaient qu'elle s'insérait dans le plancher de la Mustang avec seulement des modifications minimales.

Un échange de transmission qui évite de couper et souder le plancher réduit les coûts de main-d'œuvre. Cela s'aligne avec l'objectif de Ford : un restomod qui ne nécessite pas l'attention complète d'un atelier professionnel pour être réalisé.

Source: Ford