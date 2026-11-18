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La Ferrari 12Cilindri de Novitec est encore plus impressionnante

Novitec ajoute des ailes élargies, un aérodynamisme en fibre de carbone et des roues plus grandes sans exagérer.

Photo: Novitec

Par: Jeff Perez

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

18 Nov à 14:45

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Novitec n'est pas Mansory, mais l'atelier de tuning allemand a tout de même la réputation de rendre les supercars et les voitures de sport plutôt jolies, disons, exubérantes. Son dernier projet, toutefois, pourrait être l'un de ses efforts les plus raffinés.

L'entreprise de tuning allemande a dévoilé une version carrosserie large de la Ferrari 12Cilindri. Bien qu'il apporte des changements assez significatifs au grand tourer italien, le résultat final est étonnamment sobre. En fait, nous dirions qu'il améliore même le design original.

Cette nouvelle création fait partie de la gamme N-Largo de Novitec, une série de conversions à carrosserie large en production limitée que l'entreprise développe depuis 2013. Comme pour les projets précédents, Novitec a travaillé avec le designer allemand Vittorio Strosek pour développer la nouvelle carrosserie, qui utilise du carbone partout.

Novitec Ferrari 12Cilindri

Photo : Novitec

Une Ferrari plus large avec beaucoup de fibre de carbone

En parlant de fibre de carbone, il y en a beaucoup. La conversion N-Largo comprend des faces avant et arrière redessinées, des ailes élargies, des jupes latérales en fibre de carbone, et de nouveaux couvercles de rétroviseurs.

À l'avant, le pare-chocs révisé reçoit des prises d'air plus grandes et un spoiler intégré, tandis que le capot présente une nouvelle sortie d'air encadrée de fibre de carbone apparente. Et oui, Novitec a même retiré le design controversé de la « monobrow » de Ferrari, une amélioration du design chaque fois que nous la voyons.

À l'arrière, Novitec ajoute un spoiler en trois parties qui s'étend sur la carrosserie arrière. La face arrière reçoit également un nouveau diffuseur en fibre de carbone, ainsi que des sorties d'échappement doubles de chaque côté.

Les éléments de carrosserie supplémentaires ne sont pas purement cosmétiques. Novitec affirme que les composants ont été développés en pensant à la performance aérodynamique, y compris l'optimisation en soufflerie. Les ailes avant comportent des ouvertures en forme de branchies pour extraire l'air chaud des passages de roue, tandis que des prises et sorties supplémentaires aident à refroidir les freins arrière.

L'entreprise abaisse également la suspension d'environ 30 millimètres à l'aide de ses propres ressorts sport.

Photos Par : Novitec

Photos par : Novitec

Nouvelles roues et un échappement V12 amélioré

La carrosserie élargie laisse place à un nouveau jeu de roues Novitec NF12 N-Largo, développées en collaboration avec le fabricant américain de roues Vossen. Elles présentent un design à cinq branches avec des rayons en forme de Y et un centre concave.

Les roues avant mesurent 21 pouces, enveloppées de pneus 275/35 ZR 21. Les roues arrière sont encore plus grandes, mesurant 22 pouces et chaussées de pneus nettement plus larges 325/30 ZR 22.

Novitec propose également un système d'échappement en acier inoxydable amélioré pour le V12 atmosphérique de la Ferrari. Il est doté de valves papillon contrôlées électroniquement, permettant aux conducteurs de passer d'un son d'échappement plus discret à quelque chose de considérablement plus fort depuis l'habitacle.

Pour les acheteurs qui veulent quelque chose de particulièrement sophistiqué, l'échappement peut également être commandé avec un plaquage en or fin 999. Des catalyseurs sport optionnels sont également disponibles, ce que Novitec dit optimiser encore davantage la livraison de puissance du moteur.

Photos Par : Novitec

Photos par : Novitec

L'entreprise n'a pas publié de chiffre spécifique pour la puissance de la voiture modifiée, donc il n'y a pas encore d'augmentation confirmée de puissance à signaler. La mise à niveau de l'échappement semble se concentrer sur le son et l'optimisation de la livraison plutôt que de promettre une augmentation spectaculaire de la puissance.

Novitec personnalisera également l'intérieur selon les spécifications du propriétaire, bien qu'il n'ait pas fourni de détails spécifiques sur les options de sellerie, de matériaux ou de finitions disponibles.

Novitec n'a pas annoncé les prix ni le nombre exact de productions pour la conversion N-Largo. L'entreprise la décrit comme un modèle en édition limitée et dit que les clients peuvent commander un véhicule complet configuré selon leurs préférences ou faire convertir une 12Cilindri existante.

Quoi qu'il en soit, cela pourrait être l'une de ces rares occasions où un tuner du marché secondaire rend une Ferrari plus belle sans trop d'efforts.

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Galerie: Novitec Ferrari 12Cilindri

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Source: Novitec

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