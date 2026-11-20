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GTA 6 est le paradis pour les amateurs de voitures

Nouvelle physique des véhicules, recharge pour les voitures électriques et coffre accessible : voici ce que nous avons vu dans les premières heures de GTA 6

Photo: Rockstar Games

Par: Alberto Carmone

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

20 Nov à 18:22

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GTA 6 est enfin arrivé. Après une attente qui a semblé interminable, le jeu vidéo le plus attendu de tous les temps occupe des dizaines de millions de joueurs dans le monde entier.

Parmi ceux qui ont décidé de suivre l'intrigue principale et d'autres qui ont préféré explorer Vice City et ses environs, nous sommes aussi là, passionnés d'automobiles. Nous étions impatients de plonger dans le Miami imaginé par Rockstar Games pour conduire les nouveaux véhicules et découvrir chaque détail.

Dès les premières heures de jeu, les nouveautés que nous avons remarquées par rapport aux chapitres précédents sont nombreuses. Nous avons mis le jeu en pause - mais seulement un instant - pour vous partager nos premières impressions.

La nouvelle physique des véhicules

Si vous vous attendiez à quelque chose de différent par rapport à GTA V, vous avez été (plus que) satisfaits. La dynamique de conduite est moins arcade par rapport au chapitre précédent, tout en restant plus permissive que le IV, qui pour beaucoup a représenté le summum du réalisme en termes d'expérience de conduite.

La Coquette D10 dans le trafic de Vice City

Photo : Rockstar Games

Dans GTA 6, on perçoit mieux le poids de chaque véhicule. Dans le cas des véhicules de travail ou à grande vitesse, il faut bien calculer les distances de freinage pour éviter les catastrophes. Il est également à noter que la physique des accidents est très différente, avec des voitures présentant beaucoup plus de parties déformables (et de manière plus réaliste qu'au V).

Le ravitaillement en carburant (et pas seulement)

Il avait déjà été annoncé ces derniers mois : dans GTA 6, il faut faire le plein de carburant. En bas à gauche de l'interface, il y a un indicateur de carburant : s'il descend en dessous d'un quart, un avertissement "en réserve" apparaît et les stations les plus proches sont mises en évidence. Une fois à la pompe, une brève animation peut être activée.

Une station de recharge pour voitures électriques

Photo : Rockstar Games

Il en va de même pour les modèles électriques. Oui, car il y a des bornes à différents endroits de la carte. Là aussi, il faut s'approcher de la station et appuyer sur une commande d'interaction. La recharge est décidément "ultra-rapide" et ne prend que quelques secondes.

Personnalisation et tuning

Dès les toutes premières phases du jeu, vous pouvez modifier une voiture (même si l'argent disponible n'est pas énorme, du moins au début). La personnalisation concerne le moteur, mais aussi évidemment la carrosserie, le tout de manière encore plus approfondie que dans GTA V, avec des interventions sur le toit, le châssis (dans le cas des pick-ups) et bien d'autres éléments.

GTA VI, les nouveautés pour les amateurs de voitures

Photo : Rockstar Games

Et, toujours en parlant de détails, un menu spécifique permet d'accéder aux différents commandes du véhicule. En substance, vous pouvez abaisser ou relever la vitre, activer les feux de détresse et les clignotants, passer des feux de croisement aux feux de route et bien d'autres. Hors du véhicule, vous pouvez ouvrir le capot et le coffre. Ce dernier, d'ailleurs, est une partie importante de l'expérience de jeu puisque vous pouvez y conserver des armes et des vêtements (pour vous changer et semer vos poursuivants après une course-poursuite avec la police, par exemple).

Toutes les voitures ne peuvent pas être volées

Sur le smartphone, il y a une application qui vous permet de reconnaître les voitures présentes sur la route. Parmi les différentes informations affichées, on trouve également le type d'antivol. En effet, certaines voitures sont plus faciles à voler et d'autres impossibles, à moins de débloquer certaines compétences.

L'appli qui permet d'identifier les voitures et leurs caractéristiques

Photo : Rockstar Games

Les plus anciennes et simples, par exemple, nécessitent seulement une interaction avec les joysticks analogiques. Pour les plus puissantes et technologiques, vous devez "cloner la clé" ou débloquer certains "talents". Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir monter à bord ou de ne pas pouvoir démarrer la voiture. Pas vraiment l'idéal si vous êtes poursuivi par la police. Ou par le propriétaire même du véhicule.

Quoi qu'il en soit, ce ne sont que les premières heures de jeu. L'impression est que le monde de Leonida a vraiment beaucoup à offrir aux joueurs et que ce n'est que dans les prochains jours (ou mois, pour être plus précis) que nous pourrons découvrir chaque nouvelle fonctionnalité présente dans le sixième chapitre de Grand Theft Auto.

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Source: Rockstar Games

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