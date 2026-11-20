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Les voitures de GTA 6 existent réellement, et l'une d'elles est à vendre

La Ferrari Testarossa transformée en Grotti Cheetah est la seule des six voitures de GTA 6 réellement achetable. Elle coûte plus de 1 million d'euros.

Photo: Motor1 Italia

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

20 Nov à 09:47

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Des millions de joueurs explorent la première partie de l'immense carte de Vice City et de l'État de Leonida, les lieux de GTA 6. Entre les braquages et la gestion du foyer, il y a naturellement des courses automobiles, à bord d'une série de modèles qui n'existent pas seulement dans le monde de Grand Theft Auto. Rockstar Games (éditeur de GTA 6) et West Coast Customs ont en effet créé 6 voitures en chair et en os inspirées de celles du jeu vidéo, comprenant une reproduction à l'échelle réelle de la Grotti Cheetah, l'une des nouvelles entrées de GTA 6. Et ce n'est pas tout : elle sera disponible à l'achat.

Exposée dans l'espace GTA 6 de Selfridges (grand magasin de Londres) jusqu'au 28 novembre 2026, la Cheetah est en vente à un prix de 1 million de livres sterling (environ 1,2 million d'euros).

La Grotti Cheetah de GTA 6 est en vente à Londres

La Grotti Cheetah ne fait rien pour cacher son envie de reprendre les lignes et proportions de la Ferrari Testarossa, de la proue en forme de coin aux prises d'air latérales. Sur la carrosserie, une livrée qui passe du bleu à l'avant au rose à l'arrière a été appliquée, un clin d'œil direct à l'esthétique de Vice City, ville fictive où se déroule GTA 6, une réplique pixelisée de Miami).

Nous ne savons pas si l'habitacle cache ou non le V12 de la Testarossa - ni Selfridges, ni Rockstar, ni West Coast Customs n'ont rendu publiques la cylindrée et l'architecture du moteur - mais il est sûr qu'avec la Cheetah, on deviendrait immédiatement le roi de l'apéritif.

Les six voitures réelles construites par Rockstar Games et West Coast Customs

En plus de la Cheetah en vente chez Selfridges, le projet comprend Pegassi Tempesta Police, Progen Emerus, Invetero Coquette D10, Albany Buccaneer et Albany Manana. Les six véhicules ont été filmés alors qu'ils circulaient dans les rues de Miami dans les semaines précédant le lancement de GTA 6, puis ont été exposés dans l'espace Selfridges dédié au jeu.

La Grotti Cheetah dans GTA 6

Photo : Motor1 Italia

Chacune évoque, par ses lignes et proportions, un modèle réel différent : la Tempesta s'inspire de la Lamborghini Huracán, l'Emerus de la McLaren Senna, la Coquette D10 de la Chevrolet Corvette C8, tandis que Buccaneer et Manana se réfèrent à des modèles 100 % américains, lourdement modifiés.

Il est à noter qu'aucune des 6 voitures (et aucune des voitures jamais apparues dans la saga) ne découle d'un accord officiel avec les marques auxquelles elles s'inspirent. Les noms Grotti, Pegassi, Progen, Invetero et Albany restent des marques fictives créées pour le monde de GTA 6, où depuis des années les véhicules du jeu s'inspirent de voitures emblématiques sans les reproduire sous licence. La seule exception reste la Cheetah, devenue un objet physique achetable et non plus seulement un modèle numérique.

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