Accueil

Ferrari

Actualités

Ferrari, comment l'histoire inspire les nouvelles formes du Cavallino

À Autostyle, Flavio Manzoni et Carlo Palazzani ont raconté comment naissent les formes Ferrari, de la 12Cilindri à la 849 Testarossa.

Photo: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Par: Sergio Chierici

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

18 Nov à 16:47

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

Regarder l'histoire sans se contenter de la répéter : c'est l'un des principes qui guident le Centre de design Ferrari, comme l'ont expliqué Flavio Manzoni et Carlo Palazzani lors d'Autostyle 2026. Ils ont illustré un processus de conception dans lequel la recherche de formes nouvelles rencontre la tradition sportive du Cavallino.

Deux interprétations particulièrement significatives sont la 12Cilindri Manuale, qui réinvente l'expérience de conduite grâce à une technologie inédite, et la 849 Testarossa, dont l'aérodynamique et les références aux prototypes sportifs des années 1970 contribuent à construire un nouveau langage stylistique.

La tradition comme point de départ

Pour Manzoni, le passé doit être une source d'inspiration et une incitation à rechercher des solutions nouvelles. Le récit de la Ferrari 12Cilindri commence ainsi par des visions issues de l'univers de la science-fiction, notamment des années 1960 et 1970. On en retrouve également la trace dans des éléments fonctionnels, comme le caractéristique delta arrière, intégré à la lunette arrière, ainsi que les volets aérodynamiques mobiles.

La Ferrari 849 Testarossa exposée à Autostyle 2026 à Porto Mantovano

Photo : Motor1 Italia

La même philosophie se retrouve dans la 12Cilindri Manuale, où l'évocation de la 365 GTB/4 Daytona ne se limite pas à la partie avant. La finition inspirée de l'aluminium brossé des carrosseries historiques et les contrastes chromatiques créent un lien entre la mémoire artisanale et le langage contemporain.

La vue arrière de la 12Cilindri Manuale met en évidence le design caractéristique en delta, où la lunette arrière s'harmonise avec les deux appendices aérodynamiques mobiles. Sur la Manuale, une finition à fines rayures évoque celle de la bande avant, sans altérer les proportions de la carrosserie.

Photos Par : Ferrari

La 12Cilindri Manuale conserve les formes de la version originale, se distinguant par quelques détails. La bande avant reprend le motif strié inspiré de la 365 GTB/4 Daytona, tandis que la finition effet aluminium brossé, les jantes blanches et les étriers rouges caractérisaient la configuration présentée à Autostyle.

Photo De : Ferrari

La boîte manuelle devient une sculpture

Si le thème le plus original de la 12Cylindres Manuelle est le retour du levier de vitesse et de la pédale d'embrayage via un système by-wire, capable de recréer l'expérience d'une boîte de vitesses traditionnelle sans renoncer au mode automatique, le défi pour les designers a été de donner une nouvelle forme à cette technologie, en réinterprétant l'un des éléments les plus caractéristiques de la tradition Ferrari.

Le caractéristique grille devient ainsi une sculpture en aluminium anodisé, fraisée dans la masse, avec le mécanisme partiellement visible et le pommeau illuminé. La nouvelle console s'intègre dans le tableau de bord à double cockpit, transformant un élément technique en protagoniste du design de l'habitacle.

La grille traditionnelle Ferrari est complètement réinterprétée à travers une structure en aluminium anodisé, usinée dans la masse, avec une forme en fourche qui laisse partiellement voir le mécanisme. Manzoni le décrit comme un véritable élément sculptural, presque un objet de design autonome. Le pommeau illuminé révèle les six vitesses et la marche arrière, tandis que le système by-wire permet de passer de la conduite manuelle à l'automatique.

Photos Par : Ferrari

L'habitacle conserve l'architecture à double cockpit du 12Cilindri, avec deux zones enveloppantes dédiées au conducteur et au passager. La principale nouveauté est le tunnel central, entièrement redessiné pour accueillir le nouveau levier de vitesses : une présence sculpturale qui devient le protagoniste sans interrompre la continuité des formes, s'intégrant avec les matériaux, finitions et détails de l'ensemble.

Photo De : Ferrari

La 849 Testarossa, entre berlinette et supercar

Carlo Palazzani a quant à lui reconstruit la naissance de la Ferrari 849 Testarossa, développée autour de la mécanique de la SF90, mais avec l'objectif d'obtenir une silhouette plus élancée. Les Sport Prototype Ferrari, notamment la 512 S, ont inspiré la double queue et le complexe dessin aérodynamique arrière.

La porte en aluminium, profondément creusée, définit une ligne continue le long de la carrosserie, tandis que les prises d'air et les deux ailes arrière, qui sont encore une fois une citation et non une copie, allègent visuellement les volumes. Dans l'habitacle, le tableau de bord horizontal de berlinette rencontre la configuration enveloppante de la F80, dans une recherche qui unit ergonomie et identité sportive.

La face avant de la 849 Testarossa Spider est traversée par une bande sombre qui intègre visuellement les groupes optiques, rappelant les Ferrari avec phares escamotables des années quatre-vingt et évoquant, dans ses géométries tendues, les vaisseaux spatiaux de la science-fiction classique. Le flanc est traversé par une ligne maîtresse qui relie le nez et la queue, tandis que la porte en aluminium, profondément sculptée, crée un jeu sculptural de surfaces et d'ouvertures aérodynamiques.

Photos Par : Ferrari

La queue de la 849 Testarossa Spider reprend l'inspiration aéronautique des Ferrari Sport Prototype des années soixante-dix, en particulier de la 512 S. Les deux grandes ailes arrière créent un effet long tail caractéristique, allégeant visuellement le volume de la carrosserie et intégrant les exigences aérodynamiques dans un design fortement reconnaissable. Un langage qui combine surfaces géométriques et formes sinueuses, conservant le caractère sculptural typique des Ferrari.

Photo De : Ferrari

Ferrari ne se répète jamais, mais regarde vers l'avenir, en trouvant aussi son inspiration dans sa propre histoire et dans la science-fiction du passé. Les familles Sport et Pilot développent des identités différentes, tout en conservant des proportions basses et élancées, des surfaces sinueuses et sculpturales, une aérodynamique intégrée aux volumes et des signes stylistiques toujours nouveaux, parfois plus nets et géométriques.

Mais chaque forme répond également à des besoins techniques précis : architecture mécanique, motorisation, aérodynamique et comportement dynamique contribuent à définir le design, jusque dans ses moindres détails. Le nouveau gril de la 12Cilindri Manuale en est une illustration : conçu comme une véritable sculpture, presque comme un objet de design autonome, il s'intègre pourtant parfaitement à l'automobile.

Lire aussi

La Ferrari 12Cilindri de Novitec est encore plus impressionnante

La Ferrari Spider de Steve McQueen retrouvée : elle vaut une fortune

Galerie: Ferrari 849 Testarossa Spider

23

Source: Ferrari

Photo: Motor1.com

Partager cette actualité

Tendances





Voici la nouvelle BMW M3 électrique avec plus de 800 ch de puissance





L'intérieur du Chery Tiggo 8 : un salon sept places





La marque chinoise qui vise Stellantis et Volkswagen pour produire en Europe





BYD séduit le Japon avec un type de VE très japonais

Dernières actualités

Ferrari, comment l'histoire inspire les nouvelles formes du Cavallino 18 Nov - Design

80 propriétaires de Tesla coréens risquent la prison pour FSD illégal 18 Nov - VS

La Ferrari 12Cilindri de Novitec est encore plus impressionnante 18 Nov - Pièces Détachées / Tuning

La Shelby Cobra de Ken Miles pourrait dépasser les 25 millions de dollars 18 Nov - A vendre

À l'automne 2027, Google arrivera dans la VW Golf. Un indice sur le prochain restylage ? 18 Nov - General

Nissan révèle un détail clé du design de la prochaine GT-R 18 Nov - Design

Le Ram Rampage débarque en Europe 18 Nov - News

RECOMMANDÉ POUR VOUS





La Ferrari 12Cilindri de Novitec est encore plus impressionnante





80 propriétaires de Tesla coréens risquent la prison pour FSD illégal





Ferrari Luce vs Jaguar Type 01, le face-à-face





La Shelby Cobra de Ken Miles pourrait dépasser les 25 millions de dollars





Ils ont passé huit ans à construire une Lancia Stratos





À l'automne 2027, Google arrivera dans la VW Golf. Un indice sur le prochain restylage ?





Envie d'une Ferrari Luce ? Vous devrez attendre jusqu'en 2028