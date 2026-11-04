Vente aux enchères record à Las Vegas : une Ferrari F50 vendue pour plus de 16 millions de dollars

La Ferrari F50 de 1997 et la Daytona SP3 de 2025 ont été les vedettes de la vente aux enchères organisée par Broad Arrow Auctions à Las Vegas. Les deux supercars ont chacune dépassé les 15 millions d'euros, contribuant à un résultat global sans précédent pour le marché des voitures de collection dans la ville américaine.

L'événement s'est déroulé au Wynn Las Vegas, dans le cadre du Concours at Wynn Las Vegas, dont Broad Arrow Auctions est le partenaire officiel. La maison de vente aux enchères, spécialisée dans les automobiles de collection et faisant partie du groupe Hagerty, a enregistré des ventes pour 92,8 millions de dollars, soit environ 80 millions d'euros.

64 des 84 lots proposés ont été adjugés, avec un taux de vente de 76 %. Il s'agit du résultat le plus élevé jamais atteint par une vente aux enchères de voitures de collection à Las Vegas. Un succès accompagné d'une augmentation de 63 % des participants inscrits par rapport à 2025 : 35 % d'entre eux ont fait confiance pour la première fois à Broad Arrow.

Ferrari F50 et Daytona SP3 au-delà de 15 millions d'euros

La vente la plus importante a été celle d'une Ferrari F50 de 1997, vendue pour 18,705 millions de dollars, soit environ 16,1 millions d'euros. L'exemplaire avait parcouru seulement 171 km et était accompagné d'un ensemble particulièrement riche d'accessoires originaux fournis par la Maison de Maranello. Ce montant établit le nouveau record mondial pour une F50 vendue aux enchères, dépassant de plus de 4 millions de dollars le précédent record.

Galerie: Les voitures aux enchères de Broad Arrow Auctions à Las Vegas 11 Source: Newspress

Non loin derrière, une Ferrari Daytona SP3 de 2025 a été adjugée pour 18,54 millions de dollars, soit environ 16 millions d'euros. Appartenant à la série spéciale Icona, elle était proposée par son premier propriétaire et avait parcouru seulement 130 km au moment de sa mise en catalogue.

La voiture, produite dans l'une des 600 unités prévues, a établi le record pour une Daytona SP3 vendue lors d'une vente aux enchères non caritative. Parmi les autres Ferrari vedettes, on trouve une LaFerrari de 2014, vendue pour 8,805 millions de dollars (environ 7,6 millions d'euros), et une Enzo de 2003, vendue pour 6,55 millions de dollars (environ 5,6 millions d'euros). Au total, la vente a établi dix nouveaux records d'enchères pour autant de modèles.

De Bugatti à McLaren, les records des autres supercars

Le résultat de Las Vegas n'a pas été déterminé uniquement par les Ferrari. Parmi les autres vedettes, on note une Bugatti Chiron Super Sport de 2023, produite en seulement 80 exemplaires, qui a atteint 4,57 millions de dollars, soit environ 3,9 millions d'euros.

Une McLaren P1 GTR de 2015, convertie pour un usage routier par la société britannique Lanzante, a quant à elle été vendue pour 3,415 millions de dollars (environ 2,9 millions d'euros), établissant un nouveau record pour le modèle.

McLaren P1 GTR par Lanzante Photo de : Newspress

La Koenigsegg Regera de 2019 a également bien performé, adjugée pour 2,645 millions de dollars (environ 2,3 millions d'euros), et une Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster de 2009, vendue pour 747 500 dollars (environ 643 000 euros), établissant là aussi un nouveau record.

Le classement des dix voitures les plus chères comprend également une Ferrari 599 SA Aperta de 2011, vendue pour 4,35 millions de dollars, une Mercedes 300 SL Gullwing Coupé de 1955, atteignant 1,93 million, et une Mercedes 500 K Spezial Roadster de 1934, adjugée pour 1,765 million de dollars. Pour Broad Arrow, le calendrier des ventes aux enchères en direct se poursuit le 7 novembre à Zurich, tandis que le programme en ligne dédié aux souvenirs et œuvres d'art liés au sport automobile sera actif du 9 au 22 et 23 novembre.