La Ferrari 308 Tribute fait revivre le V8 à boîte manuelle et la carrosserie en carbone

AC Motorsport a dévoilé une nouvelle voiture qui semble tout droit sortie de 1982. Appelée Michelotto Gruppo 4 Tributo, c'est une réinterprétation complète de la voiture de rallye Ferrari 308 GTB que Michelotto a construite pour la compétition du Groupe 4, et elle a fait ses débuts publics à Padoue, en Italie.

Francesco Calzavara, le fondateur d'AC Motorsport, a un lien direct avec cette histoire, car son travail avec Michelotto remonte à plusieurs années. Le résultat n'est pas un restomod fixé sur une ancienne 308. C'est une machine entièrement nouvelle conçue pour perpétuer l'esprit de cette voiture.

Michelotto Gruppo 4 Tributo Photo par : AC Motorsport

Pas Juste Une Autre Restomod de Ferrari 308

La plupart des constructions hommage commencent avec une voiture donneuse et la modifient. Le Gruppo 4 Tributo saute complètement cette étape, reposant sur un châssis en acier tubulaire avec un arceau de sécurité intégré, une structure qui n'a rien en commun avec le châssis original de la 308.

Des panneaux de carrosserie en composite enveloppent ce cadre, formés pour évoquer le profil en coin de la 308 et ses phares escamotables sans la copier pièce par pièce. La voiture marque les 50 ans depuis que la Ferrari 308 GTB de Michelotto a obtenu son homologation FIA Groupe 4.

Cette voiture de rallye a célèbrement terminé deuxième au Tour de Corse 1982, le seul podium de Ferrari au Championnat du Monde des Rallyes de haut niveau.

AC Motorsport appelle le projet un hommage plutôt qu'une recréation, ce qui correspond aux efforts récents comme l'hommage V8 biturbo construit autour de l'histoire de la course de Ferrari.

À l'Intérieur du Package Léger et Haut-Régime

La puissance provient d'un V8 atmosphérique de 3,4 litres développant 375 chevaux à 8 250 tr/min, associé à un couple de 364 Nm. Il n'y a ni turbocompresseur ni assistance hybride.

Ce moteur entraîne les roues arrière via une boîte manuelle à cinq vitesses avec un levier en grille et une première en dogleg, le schéma qui place la première en bas à gauche pour que la deuxième à la cinquième tombent en ligne droite pour des changements de vitesse plus rapides sur piste.

Le poids est là où les chiffres deviennent sérieux. La voiture pèse seulement 950 kg avec tous les fluides à bord sauf l'essence. C'est assez léger pour que 375 chevaux semblent considérablement plus, et elle est nettement plus légère qu'une Mazda MX-5 moderne de loin.

Le réglage de la suspension comprend des amortisseurs réglables à l'avant et à l'arrière et des barres stabilisatrices, tandis que des étriers à quatre pistons saisissent des disques ventilés à chaque coin.

À l'intérieur, l'habitacle évite complètement les écrans tactiles au profit d'un volant à trois branches, d'un tableau de bord numérique, et de peu d'autres choses. Comparez cette disposition avec l'approche adoptée sur un autre projet italien V8 atmosphérique construit autour d'une boîte manuelle, et la philosophie suit : moins d'écrans, plus de retour mécanique.

Chaque Gruppo 4 Tributo utilise un châssis tubulaire sur mesure, un V8 personnalisé, et une carrosserie entièrement en fibre de carbone, donc la production reste très limitée. Moins de 50 voitures sont prévues dans le monde, avec un prix de départ attendu au-dessus de 450 000 €.

La voiture a déjà été présentée en version roulante à Padoue, où Michelotto a utilisé le lancement pour démontrer qu'un V8 atmosphérique et une boîte manuelle à grille ont encore leur place en 2026.

Source: AC Motorsport