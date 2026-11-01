La Ferrari Spider de Steve McQueen retrouvée : elle vaut une fortune

Une Ferrari 275 GTS/4 NART Spider ayant appartenu à Steve McQueen refait surface après des décennies loin des projecteurs. Le châssis 10453, l'un des dix exemplaires construits par Scaglietti à l'initiative de Luigi Chinetti, est présenté par Christie's avec l'histoire de sa première propriété documentée en détail.

McQueen l'a achetée neuve en 1967 via la Hollywood Sport Cars de Chic Vandagriff, dépensant environ 15 000 dollars. C'était le choix réfléchi d'un pilote qui avait déjà conduit et apprécié la mécanique de la 275 GTS au Riverside Raceway l'année précédente.

Du bleu d'usine au bleu de McQueen

Selon l'historien Ferrari, Marcel Massini, celle avec le châssis numéro 10453 était le sixième exemplaire de NART Spider construit. La carrosserie Scaglietti, numéro A0202, est sortie d'usine en septembre 1967 finie en Blu Sera (code 106-A-18) avec des intérieurs en cuir Connolly noir, l'une des deux seules unités avec cette combinaison. Les documents d'usine confirment les jantes à rayons Borrani, les pneus Michelin et l'instrumentation pour le marché américain.

Ferrari 275 GTS/4 NART Spider (1967), ex Steve McQueen Photo : Gooding & Christie's

Lorsque la voiture est arrivée à l'aéroport de Los Angeles, McQueen était en dehors de la ville et a chargé son ami R. Lee Brown, propriétaire de Precision Auto Body sur Hollywood Boulevard, de la récupérer. À son retour, l'acteur fut catégorique : "Il faut la repeindre. Ce n'est pas mon type de bleu", se souvient Brown dans le livre McQueen's Machines de Matt Stone.

Les modifications voulues par McQueen

Steve McQueen a choisi avec Brown une autre nuance de bleu métallisé foncé et a demandé plusieurs interventions pour "la rendre propre" : la suppression des pare-chocs, un bouchon de réservoir à dégagement rapide externe, un rétroviseur de style rallye et une console radio avec antenne motorisée cachée dans l'aile. Le tapissier Tony Nancy a refait les sièges avec une couture distinctive.

Ferrari 275 GTS/4 NART Spider (1967), l'intérieur Photos Par : Gooding & Christie's Ferrari 275 GTS/4 NART Spider (1967), le moteur V12 Photo de : Gooding & Christie's

Quelques jours après avoir récupéré la voiture, selon le récit de Brown, McQueen a été percuté par un camion le long de la Pacific Coast Highway, avec des dommages aux deux extrémités du véhicule. La réparation a été confiée à Hershel "Junior" Conway, dont la House of Color était déjà un nom connu sur la scène custom du sud de la Californie : c'est lui qui a donné à la carrosserie la queue "flip-tail" et les ailes élargies que la voiture conserve encore aujourd'hui. Une photographie de 1971 documente déjà cet aspect, avec la plaque californienne ZSW 815.

Une propriété peu connue parmi les collectionneurs

Le registre historique n'établit pas avec précision combien de temps McQueen a utilisé sa NART Spider ni quand il s'en est séparé, et il n'y a pas de photographies d'époque connues le montrant au volant. D'ici 1971, le châssis 10453 se trouvait déjà entre les mains de J. David Kopf de Tujunga, en Californie, ingénieur et collectionneur qui, durant ces mêmes années, a également acquis la rare Ferrari 365 P Berlinetta Speciale "Tre Posti" construite pour Gianni Agnelli.

Seulement dix exemplaires de NART Spider ont été construits : les deux premiers en aluminium, les huit autres dérivés de berlinettes en acier déjà complétées et converties par Scaglietti sur commande de Chinetti. Tous sauf un ont été livrés neufs aux États-Unis, un nombre inférieur à un dixième des California Spider à empattement long et court réunis. Ceux qui suivent les ventes aux enchères de voitures historiques peuvent comparer la rareté de ce lot avec celle de la Ferrari 250 GT California Spider mise aux enchères récemment, l'ancêtre direct du modèle conduit par McQueen.

Estimation entre 13,4 et 18 millions d'euros

Très intéressante est l'estimation de la vente aux enchères fixée par la maison d'enchères. Christie's, qui la nomme 275 GTB/4*S NART Spider, estime sa valeur entre 15 et 20 millions de dollars, soit entre 13,4 et près de 18 millions d'euros. Si plus d'un enchérisseur est intéressé par cette voiture de valeur historique particulière, alors le prix d'adjudication pourrait monter, même considérablement. Actuellement, le record d'adjudication aux enchères d'une Spider NART est de 24,6 millions d'euros, établi en 2013.

La vente aux enchères est pratiquement déjà ouverte, car il est déjà possible de faire une offre, mais la vente proprement dite est fixée comme "Live Auction" à l'occasion de Retromobile New York, entre le 20 et 21 novembre 2026.