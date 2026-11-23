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Bimobil EX 462 (2025) : Colosse compact pour grandes aventures

Le véhicule d'expédition de 15 tonnes combine capacités tout-terrain et aménagement intérieur astucieux

Photo: bimobil

Par: Fabian Grass

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

23 Nov à 09:27

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Avec le EX 462, Bimobil lance sur le marché un véhicule d'expédition qui reste étonnamment maniable malgré sa base de 15 tonnes. Construit sur un Iveco Eurocargo 4x4 avec un empattement court et une transmission intégrale permanente, le camping-car de 7,6 mètres de long est adapté aux tournées où agilité et capacités tout-terrain sont essentielles.

Le modèle s'adresse aux voyageurs au long cours qui ne veulent renoncer ni au confort ni à la technologie. Contrairement aux camping-cars capucine classiques ou aux grands liners, le EX 462 offre de véritables qualités d'expédition. Avec 280 CV et environ 1 000 Nm de couple, le six cylindres peut affronter des passages raides, une option à 320 CV est disponible.

Pour ceux qui ne souhaitent pas changer de vitesse eux-mêmes, une boîte automatique à convertisseur de 8 rapports est disponible en option. Trois blocages de différentiel, un système central de régulation de la pression des pneus et une profondeur de gué d’un mètre complètent le pack tout-terrain. Les dimensions compactes de 7,64 x 2,48 x 3,58 mètres facilitent la navigation sur des chemins étroits sans sacrifier le confort de l'espace.

Une hauteur sous plafond de 2,01 mètres à l'intérieur, de grands espaces de rangement et un plan bien pensé parlent d'eux-mêmes. La cabine est montée de manière flexible sur le châssis pour éviter les dommages dus à la torsion. Les panneaux sandwich avec peau en aluminium et jusqu'à 65 mm d'épaisseur de paroi assurent une bonne isolation.

Photos Par : bimobil

Photos Par : bimobil

Avec un poids à vide d'environ 9,5 tonnes, il reste une large marge de manœuvre : une charge utile de 5 500 kg permet d'emporter des motos, des pièces de rechange et des provisions pour plusieurs mois à bord. À condition de posséder un permis de conduire adéquat et de prévoir plutôt des longues distances que des tours de supermarché.

L'espace de vie offre, outre une garde-robe et une dinette pour quatre personnes, un effet balcon ingénieux : une grande trappe latérale apporte air, lumière et une ambiance romantique de feu de camp à l'intérieur. À l'arrière se trouve un lit double fixe aux dimensions de 2,18 x 1,44 mètres. En option, le groupe de sièges peut être transformé en un deuxième lit de 1,90 x 1,10 mètre. Au total, jusqu'à quatre couchages sont possibles.

Photos Par : bimobil

Photos Par : bimobil

La cuisine ne fait pas dans la demi-mesure : un évier en acier inoxydable, un réfrigérateur à compresseur de 110 litres et une cuisinière à gaz avec un réservoir de 60 litres offrent des possibilités de cuisine autonome. Un deuxième robinet fournit de l'eau potable filtrée. La salle de bain offre, grâce à une toilette sèche amovible, de la place pour une douche complète et souligne l'engagement en faveur de la durabilité.

L'autonomie est le grand sujet du EX 462 : avec 400 litres d'eau douce, 150 litres d'eaux usées et une batterie de 210 Ah (jusqu'à 600 Ah en option avec du lithium), il est possible de voyager de manière autonome pendant plusieurs semaines. Un chauffage Truma Combi 4 assure la chaleur, au choix au gaz ou au diesel, tandis que tout le système d'eau est protégé du gel à l'intérieur.

Photo : bimobil

La capacité à affronter l'hiver est de série : cabine isolée, cabine conducteur isolable, réservoirs chauffés et chauffage efficace rendent le EX 462 prêt pour la neige et la glace. En matière de sécurité, la cabine conducteur se distingue par l'ABS, une bonne visibilité panoramique et une structure de cadre massive.

La structure comprend une porte renforcée pour la protection, et sur demande, il est possible d'ajouter des ceintures de sécurité dans l'espace de vie. Solution ingénieuse : le porte-à-faux arrière abaissé facilite la manipulation de la roue de secours et la trappe latérale procure une sensation de vie aérée.

Le prix de tant de liberté est d'environ 314 600 euros. Ce n'est pas une affaire, mais cela offre une maison roulante pour le voyage autour du monde avec exigence. Pour ceux qui trouvent cela trop imposant, il existe des alternatives intéressantes comme le Greenlander Sherpa 4x4, le Krug Expedition Rhino XL ou le concept tout-terrain Sunlight Ibex 4x4.

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