Le camion sans cabine qui veut révolutionner la logistique entre ports et entrepôts

Un châssis plat, sans cabine ni poste de conduite, conçu pour se déplacer seul entre un quai et un entrepôt. C'est l'idée avec laquelle Humble Robotics a convaincu les investisseurs de mettre 51 millions de dollars supplémentaires sur la table.

Le tour de financement de Série A, dirigé par Obvious Ventures avec la participation d'Eclipse et Energy Impact Partners, porte le financement total de l'entreprise à plus de 75 millions de dollars en moins d'un an depuis sa création. Les nouveaux fonds serviront à financer les premiers tests pilotes avec les clients, les tests de validation et le démarrage de la production.

Humble Hauler, la plateforme dock-to-dock sans cabine

Humble Hauler remplace le classique ensemble tracteur-semi-remorque par un unique châssis électrique plat, sans cabine de conduite. Le véhicule de Classe 8 est conçu pour les liaisons dock-to-dock, c'est-à-dire les transferts directs entre ports, terminaux ferroviaires, entrepôts et centres de distribution.

Humble Hauler, camion autonome Photo : Humble Robotics

Le véhicule peut transporter des conteneurs internationaux de 40 pieds ou des semi-remorques domestiques de 53 pieds, y compris les versions réfrigérées. Pour se déplacer sans conducteur, il intègre des caméras à 360 degrés, lidar et radar, avec des systèmes de sécurité redondants conçus pour fonctionner même dans l'obscurité ou par mauvais temps.

Humble Hauler, camion autonome Photo : Humble Robotics

La plateforme a été conçue de manière modulaire, afin de s'adapter à plusieurs configurations de chargement sans avoir besoin de développer un véhicule différent pour chaque usage. Les utilisations prévues incluent la manutention portuaire, les navettes entre usines et entrepôts et les courts transferts dans les terminaux ferroviaires, sur des parcours régionaux de moins de 400 km.

Du prototype aux tests : ce qui est déjà réel

Le fondateur et PDG Eyal Cohen a mené le projet du concept au premier prototype fonctionnel en moins de six mois.

"Nous avons passé des années à démontrer qu'un camion peut se conduire seul [...] pour la première fois, le transport peut être entièrement automatisé jusqu'au chargement ou au déchargement".

Au moment de la levée de fonds, cependant, aucun transport de marchandises commercial n'avait encore été effectué par le véhicule. Humble Robotics lie les 51 millions de dollars précisément au lancement des premiers tests avec les clients sur des cas d'utilisation spécifiques de drayage portuaire et de liaisons entre entrepôts, avec pour objectif de les compléter d'ici les 12 prochains mois.

Humble Hauler, camion autonome Photo : Humble Robotics

Les spécifications déclarées parlent d'une vitesse maximale de 88 km/h (environ 55 mph) et d'une autonomie de 320 km (environ 200 miles), cohérentes avec l'utilisation prévue sur des trajets régionaux courts. Le passage du prototype à la production initiale reste donc le prochain test décisif, pas encore un fait accompli.

Humble Hauler, camion autonome Photo : Humble Robotics

L'idée de déplacer l'automatisation du simple « conduire seul » à la gestion de l'ensemble du cycle de chargement est commune à plusieurs projets dans le secteur des véhicules commerciaux. Parmi ceux-ci, on trouve l'ID. Buzz AD de Volkswagen, conçu pour le transport autonome de personnes et de marchandises, en développement depuis quelques années, et le Box-on-Wheels de Stellantis, un véhicule de logistique autonome entièrement électrique présenté comme concept et preuve de concept, pas encore en service commercial.

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