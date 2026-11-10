La nouvelle Porsche de la police de Dubaï n'est pas si nouvelle que ça

Nous sommes habitués à écrire sur les supercars de la police de Dubaï et d'Abu Dhabi, les principales villes des Émirats Arabes Unis, une flotte qui ferait envie aux collectionneurs les plus réputés de la planète. Peut-être que tout le monde ne sait pas qu'il ne s'agit pas d'une pratique récente : tout a commencé en 1979 avec une Porsche 924, la première voiture de sport à être en service dans l'Émirat.

Cette même voiture, après des années passées sur les routes, a été complètement restaurée par le Porsche Centre d'Abu Dhabi et le Groupe Ali. Un travail minutieux qui a rénové l'esthétique et la mécanique de la Porsche 924 avec près de 60 ans de service derrière elle.

Précurseur

Issue d'un projet compliqué (initié par Volkswagen puis abandonné), la Porsche 924 répondait au besoin de Zuffenhausen de créer un modèle plus accessible mais toujours sportif. La solution prend la forme d'un coupé avec un long capot, des phares escamotables, une ligne latérale douce et arquée, et une large surface vitrée arrière qui, une fois ouverte, donne accès à un coffre étonnamment spacieux pour une voiture de sport.

Le moteur était à l'avant avec une cylindrée de 2 litres, associé à une transmission arrière. Un schéma transaxle avec une puissance de 125 CV, certes pas de quoi s'arracher les cheveux, pour mouvoir à peine 1 080 kg de poids et une vitesse maximale de plus de 200 km/h. La barre a été relevée par la 924 Turbo avec 170 CV et 225 km/h déclarés.

Bien loin des performances des supercars modernes, mais suffisant pour fasciner la police d'Abu Dhabi, qui en 1979 acheta une Porsche 924 pour l'habiller en uniforme et lui confier différentes missions, la faisant débuter la même année comme voiture d'escorte pour la visite de la reine Élisabeth II et du prince Philip d'Édimbourg.

Maintenant, le coupé allemand est revenu à la vie, prêt à parader aux côtés des autres supercars de la police de l'Émirat.