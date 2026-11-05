Renault se lance dans les véhicules militaires avec un tout-terrain sans pilote

Oubliez la Clio et la Twingo, la gamme de Renault s'apprête à devenir beaucoup plus intimidante. L'entreprise, surtout connue pour ses citadines, ses crossovers et ses voitures électriques urbaines, s'est associée à un spécialiste belge de la défense pour développer un véhicule tout-terrain militaire sans pilote. Le concept Forefront est conçu pour s'aventurer dans des territoires dangereux sans mettre un conducteur humain derrière le volant.

Plutôt que de développer un véhicule conventionnel, Renault et John Cockerill ont créé une plateforme télécommandée capable d'effectuer diverses missions dans des endroits dangereux ou difficiles d'accès. Une paire de moteurs électriques fournit la puissance nécessaire à la transmission intégrale, tandis que la direction des roues arrière rend le Forefront plus agile dans les espaces confinés.

Le concept devrait parcourir environ 400 kilomètres sur une seule charge, mais il peut aller encore plus loin grâce à un moteur thermique prolongateur d'autonomie. Renault affirme que le Forefront peut transporter jusqu'à 1 000 kilogrammes. Comme il est électrique, sa propulsion silencieuse devrait s'avérer particulièrement utile lors d'opérations militaires où la réduction du bruit peut faire la différence.

Concept Renault Forefront Photo : Renault

Pas seulement pour l'armée

Bien que le concept Forefront ait des applications militaires évidentes, ses utilisations potentielles s'étendent au-delà du champ de bataille. Les entreprises envisagent que la plateforme soutienne des opérations logistiques, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, des missions anti-drones, un appui feu et des efforts d'évacuation.

Les applications civiles incluent la réponse aux catastrophes, la protection civile, la logistique et le travail dans des environnements dangereux où envoyer des opérateurs humains serait risqué. Pensez aux incendies, aux sites industriels dangereux ou aux zones difficiles d'accès pour les équipes de secours.

Le véhicule est télécommandé, mais il peut également effectuer des tâches de manière autonome, car la plateforme supporte la technologie de conduite autonome. Le projet a également reçu des contributions des forces armées françaises, et le Forefront participera à plusieurs exercices et essais dans les semaines à venir. Cela permettra à l'équipe de développement de recueillir les retours d'utilisateurs militaires potentiels et d'affiner le véhicule en conséquence.

Cependant, aucune des deux entreprises n'a annoncé de plans de production ou de calendrier pour la mise en service de la plateforme. Pour l'instant, il reste un concept destiné à démontrer ce que leur expertise combinée peut accomplir.

En fin de compte, le concept Forefront est un rappel intéressant que les constructeurs automobiles peuvent contribuer à des industries très éloignées du commerce habituel de la vente de voitures. Renault ne se prépare pas exactement à lancer un SUV militaire électrique chez votre concessionnaire local. Néanmoins, son savoir-faire en fabrication pourrait s'avérer précieux dans le développement d'une nouvelle génération de véhicules terrestres sans pilote.

Concept Renault Forefront 2026 Photo : Renault

Renault rejoint une liste croissante de constructeurs automobiles visant la défense

Renault n'est pas le seul constructeur automobile à s'aventurer dans le secteur de la défense. Mercedes continue de fabriquer des versions militaires de la Classe G, tandis que sa division Daimler Truck a franchi une étape supplémentaire en établissant Daimler Truck Defence comme marque mondiale dédiée. Elle rassemble les opérations de véhicules militaires de l'entreprise et vise un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros dans la défense d'ici 2028. Son portefeuille comprend des versions militaires des modèles Unimog, Zetros, Atego, Actros et Arocs.

Volkswagen a également une longue histoire de fourniture de véhicules militaires. Elle reste impliquée dans le secteur par le biais de ses opérations de véhicules commerciaux, avec des modèles tels que l'Amarok et le Crafter servant de plateformes pour des applications spécialisées. VW se prépare également à donner une seconde vie plutôt inattendue à l'une de ses usines.

Le constructeur automobile a convenu en principe de vendre son usine d'Osnabrück, où la production du T-Roc Cabriolet prendra fin en 2027, à l'investisseur Aurelius Capital et à l'État allemand de Basse-Saxe. L'installation devrait devenir un centre de fabrication de sécurité et de défense, avec un projet initial impliquant la société israélienne Rafael Advanced Defense Systems pour produire des composants pour des systèmes de défense aérienne.

Concept Renault Forefront 2026 Photo : Renault

Le secteur militaire devient un gros business pour les constructeurs automobiles

Ford cherche également à étendre son activité de défense, en proposant les pickups Ranger et F-Series pour des applications militaires. Elle s'est associée à General Dynamics Land Systems UK et Ricardo pour concourir pour un contrat de l'armée britannique, tandis que l'armée américaine évalue trois prototypes basés sur la Super Duty.

Jaguar Land Rover fait une percée encore plus importante avec sa nouvelle division Defender Defence. Sa nouvelle série Wolf II concourra pour un contrat du ministère britannique de la Défense, l'entreprise ciblant également les pays de l'OTAN comme clients potentiels.

General Motors exploite GM Defense, qui a développé le véhicule d'escouade d'infanterie (ISV) pour l'armée américaine en utilisant le Chevrolet Colorado ZR2 comme base.

La dure réalité de 2026 est que les dépenses de défense augmentent dans le monde entier, il n'est donc pas surprenant que les constructeurs automobiles découvrent que leur expertise en ingénierie peut être tout aussi précieuse sur le champ de bataille que sur la route.