Fiat prépare le retour de la Punto pour défier la Renault Clio

Fiat envisage sérieusement de réintroduire la Punto dans sa gamme, après son retrait du catalogue en 2018. Une déclaration d'Arnaud Belloni, revenu chez Stellantis à la tête des marques Fiat, Abarth et Lancia après six années à la direction marketing globale de Renault, lors d'une interview au Mondial de l'Auto de Paris 2026.

La réflexion de Belloni part d'un manque précis dans le segment B. Avec la Fiesta retirée de la scène et la Polo essence non renouvelée par Volkswagen, la Renault Clio se retrouve seule à dominer le marché des citadines européennes. Pour Fiat, ce serait le moment de revenir dans le jeu.

Pourquoi la Punto manque à Fiat

Selon Belloni, interviewé par L'Automobile Magazine, après le segment C, où Fiat alignera un rival direct de la Dacia Striker, la marque turinoise doit également occuper le segment B avec un modèle dédié. Il a expliqué ainsi : "Une marque comme Fiat doit absolument avoir une Punto dans sa gamme. L'abandon de la Punto a laissé le champ libre à Renault pour imposer la Clio".

Arnaud Belloni à la présentation de la Fiat Multiplay Photo : Fiat

Le dirigeant a ajouté que la disparition de la Fiesta et le non-renouvellement de la Polo ont laissé la Clio libre de "réaliser un triple coup commercial". D'où l'urgence, selon Fiat, de revenir occuper cet espace.

Sur le plan esthétique, Belloni a exclu toute opération nostalgique : "le néo-rétro n'a pas sa place ici". Une citadine du segment B n'a pas d'esthétique codifiée, a expliqué le manager, et c'est pour cela que la Clio a pu oser un design radical dans la dernière génération. Fiat aurait donc toute liberté de réinventer la future Punto sans contraintes de style liées au passé.

Le retour du duo avec la Grande Panda

Pendant des décennies, la Panda et la Punto ont couvert ensemble la gamme des petites Fiat sans se chevaucher, dans une relation que le communiqué de l'entreprise compare à celle entre la Renault 4 et la Renault 5 dans les années soixante-dix et quatre-vingt. Lancée en 1980, la Panda s'est imposée comme une citadine essentielle et robuste, y compris dans la version 4x4 pour les parcours hors ville.

Fiat Punto (1993) Fiat Grande Punto (2005)

La Punto, arrivée en 1993 comme héritière de la Uno, complétait l'offre par le haut : plus d'espace, plus de confort et une utilisation autoroutière que la Panda ne pouvait garantir. En 2005, la troisième génération a pris le nom de Grande Punto, dessinée par Italdesign.

Belloni souhaiterait aujourd'hui recréer ce schéma : une nouvelle Punto, plus routière et polyvalente, aux côtés de la Grande Panda, pour compléter la gamme sous le SUV Fiat 600. Le projet s'inscrit dans le plan stratégique FaSTLAne 2030, qui a rendu Fiat une marque prioritaire chez Stellantis, au même titre que les nouveautés déjà prévues pour Mirafiori et pour l'usine de Pomigliano. Pour le moment, Fiat n'a communiqué ni délais ni détails techniques sur la future Punto.