Bugatti célèbre ses 20 ans en Amérique avec un rassemblement spectaculaire à Las Vegas

Bugatti a stationné 21 hypercars au Wynn Las Vegas cette semaine, et 20 d'entre elles appartiennent à des propriétaires privés qui les ont conduites ou transportées pour l'occasion. Le rassemblement a marqué deux décennies depuis que la Veyron a atteint les routes américaines. Il a également remis Destrier sous les projecteurs après sa première présentation publique au Monterey Car Week plus tôt cette année.

Destrier est une commande basée sur le modèle Bolide du programme Solitaire de Bugatti, et elle est apparue aux côtés des voitures des clients des époques Veyron, Chiron et Tourbillon. L'événement s'est déroulé pendant le Concours du 31 octobre au 1er novembre au Wynn Las Vegas, où les organisateurs ont compté plus de 7 500 participants sur l'ensemble du salon.

Sascha Doering, COO de Bugatti pour les Amériques, a centré l'anniversaire autour des personnes plutôt que du matériel. Doering a déclaré :

'Les États-Unis ont contribué à façonner l'histoire moderne de Bugatti. Depuis vingt ans, les propriétaires et les passionnés à travers le pays ont accueilli la marque avec une passion remarquable, et de nouveaux clients rejoignent chaque année la famille Bugatti.'

Le 20ème anniversaire de Bugatti en Amérique

Bugatti fête le 20e anniversaire de la marque en Amérique Photo par : Bugatti

Destrier est construit sur le châssis de l'hypercar Bolide, la même plateforme exclusivement pour circuit qui soutient la construction la plus extrême récente de Bugatti. C'est la troisième création unique issue du Programme Solitaire, après Brouillard et le FKP Hommage.

Hendrik Malinowski, directeur général de Bugatti, a lié la division directement aux projets ultra-impliqués pour les acheteurs fidèles.

"Nous avons introduit la Veyron aux États-Unis il y a vingt ans, entamant un voyage qui dépasserait largement nos attentes," a déclaré Malinowski. "Aujourd'hui, l'Amérique est notre plus grand marché, mais ce qui rend cette étape véritablement significative, ce n'est pas le nombre de voitures que nous avons livrées."

Le Programme Solitaire a précédemment produit le FKP Hommage, une création unique de 1 578 chevaux qui revisite la forme de la Veyron en utilisant la technologie basée sur la Chiron.

Les 20 voitures de clients présentes couvraient trois générations de modèles. Bugatti n'a pas publié de valeur pour les 21 voitures rassemblées. L'exposition Concours plus large autour d'elles portait une estimation de 1,3 milliard de dollars avec ses 385 entrées.

L'empreinte de Bugatti aux États-Unis

Les chiffres de Bugatti estiment le parc américain à 353 voitures réparties dans 12 concessions à travers le pays, des chiffres que la société affirme faire des États-Unis son plus grand marché unique au monde. Ce nombre s'est construit progressivement depuis l'arrivée de la Veyron en 2006.

Le signe le plus clair de l'endroit où cette croissance se dirige se trouve dans le plan d'allocation de Bugatti pour son dernier modèle. Une sur trois Tourbillon construites ira aux acheteurs américains, un ratio que la marque a confirmé avec l'annonce de l'anniversaire.

La Tourbillon remplace à la fois la Veyron et la Chiron au sommet de la gamme, et cette part d'un tiers correspond approximativement à la part américaine des livraisons Bugatti depuis 2006. La marque n'a pas précisé comment cela se compare aux répartitions régionales pour la Chiron.

Douze concessions soutenant 353 voitures représentent en moyenne moins de 30 véhicules par emplacement. Cette empreinte clairsemée reflète un modèle basé sur les commandes directes et les relations à long terme plutôt que sur le trafic en showroom, le même schéma derrière Destrier et les précédents projets Solitaire.

Source: Bugatti